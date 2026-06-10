323 καλλιτέχνες εναντίον του Ιάσονα Φωτήλα για τις δηλώσεις του περί ΚΚΕ και πολιτισμού

Εκατοντάδες άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, συνυπογράφουν κείμενο καταδίκης για τις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα, σύμφωνα με τις οποίες "το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα"», σημειώνοντας ότι «αυτές "είναι βαθιά ανιστόρητες και προσβλητικές απέναντι στις γενιές δημιουργών που συνέδεσαν και συνδέουν το έργο και τη ζωή τους με τους αγώνες και τις αξίες του ΚΚΕ».

Ακόμη στο κείμενό τους προσθέτουν ότι «αναγνωρίζουμε στο ΚΚΕ έναν σταθερό συμπαραστάτη, έναν πολύτιμο σύμμαχο για την προάσπιση της τέχνης και των δημιουργών της απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, που εμπορευματοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία και στερεί στα λαϊκά στρώματα τα εφόδια για να την προσεγγίσουν και να την απολαύσουν».

Το πλήρες κείμενο συλλογής υπογραφών έχει ως εξής:

Εμείς που υπογράφουμε το παρόν κείμενο, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε στις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ι. Φωτήλα, σύμφωνα με τις οποίες «το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα».

Οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μόνο ανυπόστατες. Είναι βαθιά ανιστόρητες και προσβλητικές απέναντι στις γενιές δημιουργών που συνέδεσαν και συνδέουν το έργο και τη ζωή τους με τους αγώνες και τις αξίες του ΚΚΕ. Στις γραμμές ή στο πλευρό του ΚΚΕ βρέθηκαν μερικές από τις σημαντικότερες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών του τόπου μας. Οι μεγάλοι αγώνες, στους οποίους πρωτοστάτησε, ενέπνευσαν κορυφαίους δημιουργούς και σπουδαία έργα. Η καθοριστική συμβολή του στην πλατιά διάδοση της τέχνης στα λαϊκά στρώματα, που δεν εγκαταλείφθηκε ούτε στις πιο σκληρές στιγμές της ιστορίας του, συνεχίζεται αδιάκοπη ως σήμερα.

Συχνά ξεπερνώντας τις ίδιες του τις δυνάμεις, σηκώνει το βάρος της διοργάνωσης εκδηλώσεων που αποτελούν σταθμό στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Με τις ιστορικές συναυλίες και τα αφιερώματα σε κορυφαίους δημιουργούς, τα επιστημονικά συνέδρια λογοτεχνίας, τις εκδόσεις, τις θεατρικές παραστάσεις, τις εκθέσεις και τις πολύμορφες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, το ΚΚΕ αναδεικνύει το έργο ανθρώπων που σημάδεψαν την πνευματική ζωή του τόπου και στηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την προσφορά κατέχει το Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή, το οποίο εδώ και μισό αιώνα αποτελεί έναν μοναδικό πολιτικό και πολιτιστικό θεσμό που συναντιούνται γενιές δημιουργών. Ο πολιτισμός που μορφώνει, διαπαιδαγωγεί και ανυψώνει τον άνθρωπο φτάνει πλατιά στον λαό, προσφέροντας μοναδικές στιγμές, που μένουν χαραγμένες στη μνήμη καλλιτεχνών και θεατών.

Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ βρέθηκε και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων του καλλιτεχνικού κόσμου. Με τη δράση και τις θέσεις του υπερασπίζεται το δικαίωμα στη σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς όρους, στη δημόσια και δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση, στην προστασία του έργου και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζουμε στο ΚΚΕ έναν σταθερό συμπαραστάτη, έναν πολύτιμο σύμμαχο για την προάσπιση της τέχνης και των δημιουργών της απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, που εμπορευματοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία και στερεί στα λαϊκά στρώματα τα εφόδια για να την προσεγγίσουν και να την απολαύσουν.

Το κείμενο μέχρι στιγμής υπογράφουν περισσότεροι από 300 καλλιτέχνες.

Όλες οι υπογραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/document/d/1SWMcQEiXPvfancHTXXwHlnqdZ2uzrfE_J-SbwJRl2cg/edit?pli=1&tab=t.0

Ανάμεσά τους οι:

Αλκαίου Λένα, Αποστολίδης Άκης, Βόσσου Σοφία, Γερασιμίδου Ελένη, Δημοπούλου Λίνα, Διαγούπη Τζένη, Ερωφίλη, Ζιώγα Ελένη, Θωμαΐδης Κώστας, Καλατζόπουλος Γιάννης, Κανελλοπούλου Μαρία, Κανέλλος Δημήτρης, Καπαρού Αργυρώ, Καραγιάννη Βένια, Καρακάση Ελένη, Καταλειφός Δημήτρης, Κατσαβού Αλίκη, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Λειβαδάς Κώστας, Λεχουρίτη Ηρώ, Μαραγκίδου Μελπομένη, Μηλιάρης Ερρίκος, Μητρούσης Μιχάλης, Μουρούζη Νάντια, Μουτσάτσου Αναστασία, Μποφίλιος Νίκος, Μποφίλιου Νατάσσα, Μωραΐτης Νίκος, Ξάφης Αργύρης, Ξένος Αντώνης, Ξένου Αγγελική, Πάνου Θέμης, Παππά Ιωάννα, Περλέγκας Γιάννος, Πωλίνα, Ρίτσου Έρη, Σαμοΐλης Σπύρος, Σαραφιανός Σπύρος, Σβιτάιλο Ιβάν, Σεβίλογλου Μάκης, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Σοντάκη Μαριανθή, Σοφολόγης Γιάννης, Στάνκογλου Γιάννης, Τριανταφυλλίδης Κώστας, Τσακίρη Βίλμα, Φίλιππα Ελένη, Χατζησοφιά Άννα, Χρυσικού Δώρα και άλλοι.