Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Παρασκευή

Ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα φέρει αυξημένη αστάθεια του καιρού, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας
Με ζέστη, περιορισμένη αστάθεια στα ηπειρωτικά τμήματα και μέτριας έντασης Μελτέμι στο Αιγαίο αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας όσον αφορά τον καιρό, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ανεξάρτητης μετεωρολογικής ομάδας SiMeteo WeatherLab και τη μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.
Την Παρασκευή, με την έλευση ατμοσφαιρικής διαταραχής από τα Βαλκάνια, η αστάθεια θα ενταθεί και θα γενικευτεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.
Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα υποχωρήσει σταδιακά, ωστόσο, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν εκ νέου σε αρκετά τμήματα της χώρας κυρίως το Σάββατο. Όσο για την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται να ξεκινά με βαθιά καλοκαιρινή διάθεση.
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026
Την Πέμπτη θα διατηρηθεί παρόμοιο καιρικό μοτίβο, με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας.
Θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά γενικά μικρότερης έντασης σε σχέση με την Τετάρτη. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και δευτερευόντως στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ, με μικρότερη ένταση, θα επιμείνουν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί, έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τα μελτέμια θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κοντά στους 33℃ με 35℃.
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
Την Παρασκευή το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς μία ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας. Ψυχρότερες αέριες μάζες θα αλληλεπιδράσουν με τις θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται ήδη πάνω από τον ελλαδικό χώρο, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αστάθειας, περισσότερα φαινόμενα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες με τα πιο έντονα να σημειώνονται στα κεντρικά και τα βόρεια αφού θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, με έμφαση στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία.
Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους και στα βορειότερα τμήματα της.
Μέσα στην ημέρα και κυρίως προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Καθώς η διαταραχή θα κινείται νοτιοανατολικά, ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.
Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα και μετά, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σταδιακά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπερνά τους 30℃ με 31℃, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
Το Σάββατο ο κύριος όγκος των φαινομένων θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Έτσι, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά της χώρας, την Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου μπορεί να είναι ισχυρές.
Σταδιακά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο θα παραμείνει περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά, κυρίως στην ορεινή Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα.
Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 27℃ με 30℃. Στη δυτική και νότια χώρα, όπου η επίδραση της ψυχρότερης αέριας μάζας θα είναι μικρότερη, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά λίγο υψηλότερα.
Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως την Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο.
Για αυτόν τον λόγο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι αυξημένος.
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
Την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια δεν θα υποχωρήσει πλήρως, όμως θα είναι πιο περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, στην Πίνδο, την Πελοπόννησο και τα βορειοανατολικά τμήματα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα ανατολικά θα κυμανθεί κοντά στους 29℃ με 30℃, ενώ στα δυτικά και νότια θα είναι λίγο υψηλότερη.
Οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.
«Καθώς θα πηγαίνουμε προς τη Δευτέρα και ιδιαίτερα από τις 16 του μηνός και έπειτα φαίνεται να μας προσεγγίζουν θερμότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα ανεβάσουν ξανά τον υδράργυρο. Παράλληλα, οι συνθήκες θα γίνουν πιο ξηρές και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά», ολοκληρώνει η πρόγνωση του SiMeteo WeatherLab.
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα
Για τις βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική έκανε αναφορά, μέσω ανάρτησής του, στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, ευνοώντας την αποτροπή πυρκαγιών.
«Η αύξηση της εδαφικής υγρασίας, το βρέξιμο της χαμηλής βλάστησης και η συγκράτηση της ξήρανσης των λεπτών καυσίμων μπορούν να περιορίσουν για λίγες ημέρες την ευκολία ανάφλεξης και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας φωτιάς. Δεν μηδενίζουν, βέβαια, τον κίνδυνο της θερινής περιόδου, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη υδρολογική και περιβαλλοντική ανάσα», αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.
Το ensemble μετεώγραμμα της Αθήνας δείχνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες. Η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν αυξάνεται αισθητά η διασπορά των προγνωστικών μελών και αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων.
Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παραμένουν ορισμένα σενάρια βροχής, όμως η αβεβαιότητα μεγαλώνει και τα φαινόμενα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, για τυπικές βροχές αστάθειας: μπορεί να είναι έντονες σε μία περιοχή και σχεδόν ανύπαρκτες λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.
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