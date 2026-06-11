Αιτωλοακαρνανία: Κινέζοι αρχαιολόγοι στο Αγγελόκαστρο για να ανακαλύψουν σημαντική αρχαία πόλη

Ίσως να είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της Ελλάδας που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Κάτω από το έδαφος του Αγγελόκαστρου, στην Αιτωλοακαρνανία, αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι κρύβεται η αρχαία Κονόπη, η οποία μεταγενέστερα μετονομάστηκε σε Αρσινόη.

Μια πόλη που για χιλιάδες χρόνια έμεινε άγνωστη, παρότι η ιστορική σημασία της είναι τεράστια.

Τώρα, για πρώτη φορά, θα γίνει συστηματική ανασκαφή. Η Ελλάδα και η Κίνα ξεκινούν το πρώτο τους κοινό αρχαιολογικό εγχείρημα: μια πενταετή αποστολή, η οποία μπορεί να ανακαλύψει δρόμους, κτίσματα, νεκροταφεία και ενδείξεις για χαμένες εμπορικές διαδρομές. Η συνεργασία, η οποία ξεκινά πριν από τη Δεύτερη Κοινότητα Κλασικών Επιστημών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, φέρνει μαζί το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολόγους και την Κινεζική Σχολή Κλασικών Επιστημών στην Αθήνα.

«Εδώ στο Αγγελόκαστρο υπάρχει μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη της κεντρικής Αιτωλίας», λέει η Φωτεινή Σαράντη, Διευθύντρια του Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. «Τα ερείπια αυτής της αρχαίας πόλης βρίσκονται εδώ, και μέχρι σήμερα δεν έχουν συστηματικά ανασκαφεί».