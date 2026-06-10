Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 3,5 εκατ. για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την κατάρτιση ανέργων

"Στην έμπρακτη στήριξη του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, η νέα πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα». Με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκ ευρώ, το πρόγραμμα εστιάζει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια και συνεχίζει:

"Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδυάζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, σχεδιασμένο να προσφέρει στους ωφελούμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη σωστή καθοδήγηση κάθε ωφελούμενου.

Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και επιδεικτικά εργαστήρια για την απόκτηση πραγματικής εργασιακής εμπειρίας.

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, ενισχύοντας το βιογραφικό των συμμετεχόντων.

Η καινοτομία έγκειται στο ότι τα προγράμματα κατάρτισης δεν είναι γενικά, αλλά πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας. Για τον σχεδιασμό τους αξιοποιούνται τα επικαιροποιημένα δεδομένα του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν έχουν άμεσο αντίκρισμα στην εύρεση εργασίας.

Οι παρεμβάσεις κατάρτισης θα εστιάσουν αποκλειστικά σε δυναμικούς, αναπτυσσόμενους και εξωστρεφείς κλάδους της τοπικής οικονομίας Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ψηφιακές Δεξιότητες, Πράσινη Οικονομία και Ενεργειακή Μετάβαση Αγροδιατροφικός ΤομέαςΤουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας".