Επίδομα μητρότητας: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών για το καλοκαίρι

Σε λίγες ημέρες θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον μήνα Ιούνιο στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες), στις οποίες έχουν χορηγηθεί 119 ημέρες άδειας (56 ημέρες για κυοφορία και 63 ημέρες για λοχεία).

Σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 στις εργαζόμενες μητέρες που υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» από τις 3 έως και τις 16 Ιουνίου 2026 και στις οποίες δίνει το «πράσινο φως» ο e-ΕΦΚΑ. Αυτή είναι η δεύτερη πληρωμή που θα γίνει τον Ιούνιο για το επίδομα.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της βάσης για τον υπολογισμό του επιδόματος μητρότητας ισοδυναμεί με 920 ευρώ μεικτά, όσο δηλαδή είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός και τα χρήματα που δίνονται στις δικαιούχες μητέρες είναι ανάλογα με αυτά των ασφαλιστικών αποδοχών τους.

Επίσης επισημαίνεται πως το επίδομα μητρότητας είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του εντύπου Ε1 και δεν χορηγείται:

σε ασφαλισμένους υπαλλήλους του δημοσίου.

σε ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ, λόγω του ότι δεν το προβλέπει ο κανονισμός υγείας του ταμείου.

σε ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΟΤΕ, λόγω του ότι τις αποδοχές τις πληρώνει ο εργοδότης.

Διευκρινίσεις για τις μη μισθωτές εργαζόμενες μητέρες

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, μια μη μισθωτή εργαζόμενη μητέρα δεν είναι υποχρεωμένη να απέχει από την επαγγελματική της δραστηριότητα κατά την περίοδο Κυοφορίας – Λοχείας.

Ουσιαστικά, δεν απαιτείται η παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τη χορήγηση της παροχής στις ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Πότε θα γίνουν οι υπόλοιπες πληρωμές του επιδόματος μητρότητας για το καλοκαίρι

Οι τέσσερις ημερομηνίες –κλειδιά για τις υπόλοιπες πληρωμές του επιδόματος μητρότητας για το καλοκαίρι 2026 στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες), που λαμβάνουν 119 ημέρες άδειας (56 ημέρες για κυοφορία και 63 ημέρες για λοχεία) είναι οι εξής σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ:

Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα του επιδόματος μητρότητας στις δικαιούχες που θα υποβάλουν αίτηση από τις 17 Ιουνίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου και αυτή οριστικοποιείται.

Την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 θα χορηγηθεί το επίδομα μητρότητας στις δικαιούχες που προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης από την 1η Ιουλίου 2026 έως και τις 15 Ιουλίου 2026 και αυτή οριστικοποιείται.

Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στις δικαιούχες που κάνουν αίτηση από τις 16 Ιουλίου 2026 έως και τις 30 Ιουλίου 2026 και αυτή οριστικοποιείται.

Την Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 θα δοθεί το επίδομα μητρότητας στις δικαιούχες που θα προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης από τις 31 Ιουλίου 2026 έως και τις 13 Αυγούστου 2026 και αυτή οριστικοποιείται.





πηγη enikos