«Προσωπική διαφορά» στο Δημόσιο: Eπεκτείνεται και στους προσληφθέντες

Αυξήσεις μισθών έως 300 ευρώ για όσους προσλαμβάνονται σε φορείς του δημοσίου όπου διατηρείται η προσωπική διαφορά, φέρνει διάταξη (άρθρο 53) που έχει περιληφθεί στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ωστόσο, αν και οι αυξήσεις μισθών αποτελούν γενικώς μια θετική εξέλιξη, έχει ξεσπάσει «πόλεμος» στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, από συνδικαλιστικούς φορείς και υπαλλήλους του δημοσίου, για το αν πρέπει η παροχή να περιορίζεται στα 300 ευρώ.

Είναι ενδεικτικό ότι στα πάνω από 500 σχόλια που είχαν υποβληθεί διαδικτυακά ως την Τρίτη στο opengov.gr (και σε ένα πολυνομοσχέδιο άνω των 100 σελίδων και με πάνω από 110 άρθρα και ρυθμίσεις όπως 72 δόσεις, άρση κατασχέσεων, εξωδικαστικό, παροχή 300 ευρώ για 8 στους 10 συνταξιούχους, 150 ευρώ για κάθε παιδί κλπ που αφορούν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις) τα μισά εξ αυτών (περίπου 300 από 556) αφορούν στο άρθρο 53 , το οποίο προβλέπει την καταβολή έως 300 ευρώ σαν προσωπική διαφορά σε περίπου 700 υπαλλήλους.

Τι αλλάζει και για ποιους

Το επίμαχο άρθρο αφορά, κυρίως, δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σε υπηρεσίες όπως η ΓΓΠΣ και ο ΕΟΦ, σε ανεξάρτητες Αρχές όπως στην ΕΛΣΤΑΤ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Ελληνικό Δημοσιονομικού Συμβουλίου, αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πριν τα Μνημόνια, στις θέσεις αυτές ίσχυαν ειδικά μισθολόγια με υψηλές απολαβές. Επί Μνημονίων οι υπάλληλοι που εργάζονταν υπέστησαν δραματικές περικοπές, διατήρησαν όμως ένα (μικρό) μέρος των έξτρα αποδοχών τους ως «προσωπική διαφορά», έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων, για τους οποίους ίσχυε το νέο ενιαίο μισθολόγιο

Καθώς όμως η «ψαλίδα» μισθών μεταξύ παλαιών και νέων στις θέσεις αυτές ήταν τεράστια, το 2018 το υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε και σε όσους είχαν διοριστεί ή μεταταχθεί από το 2011 έως και τότε, να λαμβάνουν προσωπική διαφορά όπως οι παλαιότεροι από αυτούς. Δηλαδή και οι νέοι έπαιρναν «προσωπική διαφορά», όπως οι παλαιότεροι, δηλαδή τη διαφορά αποδοχών ανάμεσα στο μισθολόγιο του 2018 και στο μισθολόγιο του 2011.

Αντίστοιχη ρύθμιση έγινε και το 2023, για να καλύψει όσους είχαν διοριστεί μετά το 2018, έως και 31.3.2023.

Η νέα διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει, πλέον, όσους έχουν προσληφθεί στους συγκεκριμένους φορείς από 1.4.2023 και εφεξής. Καλύπτει δηλαδή το αίτημα περίπου 700 υπαλλήλων που είχαν διοριστεί ή μεταταχθεί στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, εύλογα διαμαρτύρονταν επειδή αμείβονταν χαμηλότερα από τους παλαιότερους συναδέλφους τους, για τις ίδιες θέσεις και με τα ίδια προσόντα σε διπλανά γραφεία.

Για πρώτη φορά όμως, η ρύθμιση έχει δύο διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες:

- δεν καλύπτει μόνον όσους υπηρετούν μέχρι σήμερα στις θέσεις αυτές, αλλά προβλέπει να παίρνουν προσωπική διαφορά και όσοι διοριστούν ή μεταταγούν στο μέλλον. Έτσι δεν θα δημιουργηθεί ξανά ίδια ανάγκη για νέα επέκταση στο μέλλον για τους επόμενους υπαλλήλους στις υπηρεσίες αυτές.

- θέτει για πλαφόν προσωπικής διαφοράς που θα τους χορηγείται, έως 300 ευρώ το μήνα.



Τα περισσότερα σχόλια που υποβάλλονται από συλλόγους και υπαλλήλους όμως, εστιάζουν στο δεύτερο σκέλος: γιατί να παίρνουν μέχρι 300 ευρώ και όχι και παραπάνω ίσως, αν αυτό προκύπτει στην περίπτωση κάθε ενός εξ αυτών (ιδίως όμως για όσους προέρχονται από μετατάξεις και είχαν και άλλη προϋπηρεσία στο δημόσιο).

Τα αρνητικά σχόλια επικεντρώνονται στο «γιατί μόνο 300 ευρώ», επειδή έτσι «αναιρείται ο σκοπός» της διάταξης που είναι ίδιες αποδοχές για ίδια εργασία, ενώ πολλά μιλούν για «ανισότητα» και «αδικία», καταπάτηση «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», «διαφορετικών ταχυτήτων» αμοιβές υπαλλήλων κ.ά.

Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πάντως, εξηγούσαν σχετικά στο protothema.gr ότι το όριο αυτό τέθηκε για να παίρνουν όλοι, αναλογικά με την προϋπηρεσία τους, παρόμοιο μισθό. Όπως αναφέρουν, αν δεν τίθετο το όριο αυτό, οι νεώτεροι στις θέσεις αυτές υπάλληλοι θα λάμβαναν -σε οριακές περιπτώσεις ίσως- περισσότερα και από τους παλαιότερους. Και αυτό διότι οι προσωπικές διαφορές που πριν 15 χρόνια αναγνωρίστηκαν σε όσους υπηρετούσαν στα ίδια πόστα ήδη το 2011 (600 ή 800 ευρώ για πολλούς) τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί σταδιακά σε περίπου 300 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Αυτό συνέβη γιατί επί 14 χρόνια δεν ελάμβαναν τις μισθολογικές ωριμάνσεις ή άλλες αυξήσεις που προβλέπονταν για αυτούς, αλλά αυτές συμψηφίζονταν προκειμένου να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά που είχαν διατηρήσει.

Την διάσταση αυτή τονίζουν στα σχόλια και κάποιοι παλαιότεροι στις θέσεις αυτές υπάλληλοι, οι οποίοι τονίζουν ότι εκτός από τα δώρα, από το 2011 έχασαν ήδη μέγα μέρος του παλαιού μισθούς τους και, συνεπώς δε θα δέχονταν να αμείβονται τα ίδια ή και παραπάνω άλλοι νεώτεροι, καθώς καταργείται έτσι η έννοια της προϋπηρεσίας.

Πρακτικά πάντως, μετά και τη ρύθμιση (από το 2025) που έγινε για να παίρνουν αυξήσεις και όσοι ...δεν θα προλάβαιναν ίσως να πάρουν ποτέ αν δεν μηδενιζόταν η προσωπική διαφορά τους, αυτή πλέον προσεγγίζει και «πλαφονάρει» σταδιακά για όλους στα 300 ευρώ. Συνεπώς παλαιοί και νέοι θα διατηρήσουν στο μισθό τους αυτό το ποσόν τελικά, ενώ θα παίρνουν και πλήρεις αυξήσεις κάθε χρόνο.

Από τα σχόλια πάντως δεν λείπουν εκείνα που ζητούν να ισχύσουν τα 300 ευρώ σε όλους τους υπαλλήλους ανεξαιρέτως, ή να τους δοθούν και αναδρομικά και 3 έτη από τότε που προσλήφθηκαν ή μετακινήθηκαν στις θέσεις αυτές.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα εκατοντάδες σχόλια αναφέρουν:

- «έχει χαθεί κάθε έννοια προϋπηρεσίας και μαζί και η κοινή λογική αφού υπάλληλοι ενός, δύο και τριών ετών αμείβονται υψηλότερα από υπαλλήλους των 15-20 ετών»

- «ζητείται η απάλειψη του ανωτέρου ορίου ή, εναλλακτικά, ο επανακαθορισμός του ως καθαρό (αφορολόγητο) ποσό 300,00 € στην τσέπη του υπαλλήλου».

- «η θέσπιση πλαφόν 300,00 € στην προσωπική διαφορά του άρθρου 53 παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης, δημιουργώντας υπαλλήλους δύο ταχυτήτων σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέλφους»

- «…συνιστά παράβαση του Συντάγματος, Διεθνών Συνθηκών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της ενωσιακής νομοθεσίας»

- «εγείρονται σημαντικά νομικά ζητήματα: 1. Παραβίαση της Συνταγματικής Αρχής της Ισότητας και Ίσης Αμοιβής (…) 2. Παραβίαση της γενικής Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για την αρχή της ισότητας για όμοια εργασία» (..) 3. Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Νομοθετικής Εξουσιοδότησης (…) 4. Παραβίαση της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης και Δημιουργία Αντικινήτρων (Brain Drain)».

- «παρότι αποτελεί θετική εξέλιξη στον δίκαιο αγώνα μας, η επιβολή πλαφόν ύψους 300 ευρώ εμποδίζει τελικώς την αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων με τους παλαιότερους συναδέλφους μας που ασκούν ίδια καθήκοντα και ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέοι υπάλληλοι διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα και μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την βέλτιστη λειτουργία του κράτους. Το πλαφόν πρέπει να καταργηθεί και ο τρόπος υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς θα πρέπει να είναι ίδιος για όλους ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψής τους».

- «…η μόνη οριστική και δίκαιη λύση είναι η χορήγηση επιδόματος, ύψους 400 ευρώ, στους υπαλλήλους του Υπουργείου με βασικές παραμέτρους: να αφορά το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου, παλαιούς και νέους υπαλλήλους, το επίδομα να είναι πλήρως συντάξιμο (…)να υπάρξει εξαίρεση του ασφαλιστικού κόστους».