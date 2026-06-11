Ανακαινίζω: Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις

Υπενθυμίζοντας τα βασικά στοιχεία του προγράμματος η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πως αφορά επιδότηση «300 ευρώ το τετραγωνικό. Μέχρι 36.000 ευρώ δίνει το κράτος, για να γίνουν ανακαινίσεις». Όπως διευκρινίζει η ανακαίνιση δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού.

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει, μέσω του gov.gr, η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα « «Ανακαινίζω» , ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

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«Θέλεις να αλλάξεις τα κουφώματα, την κουζίνα ή τα πατώματα; Είναι ένα σημαντικό ποσό. (...) Οπότε έρχεται το κράτος και σου λέει: Αν έχεις ένα ακίνητο, το οποίο είναι φτιαγμένο μέχρι το 1990, μπορείς να πάρεις μέχρι και 36.000 ευρώ, έτσι ώστε να το ανακαινίσεις, να το μισθώσεις μακροχρόνια - για να συμβάλλεις και στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος - και να έχεις εσύ ως ένας ιδιοκτήτης από ένα πρώην κλειστό ακίνητο, εισόδημα» περιέγραψε η υπουργός μεταξύ άλλων.

Τα κριτήρια και οι κατοικίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σε αυτό. Ετσι η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος Ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανέρχονταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τμ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.