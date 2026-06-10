Πάτρα: Ηχούν αύριο οι σειρήνες του πολέμου

Θα ηχήσουν αύριο οι σειρήνες στην Πάτρα και η αστυνομία προχωρά σε σχετική ενημέρωση.

"Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Πέμπτη (11-06-2026), κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση Σειρήνων Συναγερμού, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.



Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή πανικού".