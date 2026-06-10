David Byrne και Jean Michel Jarre: Η ώρα των super stars στο Νιάρχος

Στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ ο frontman των Talking Heads (21/6) και o πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής (22/6)
Τεράστια ονόματα του παγκόσμιου πενταγράμμου στην πρωτεύουσα και ειδικότερα στο Νιάρχος σε λίγες μέρες. Ραντεβού στο ξέφωτο 21 και 22 Ιουνίου.
Ο David Byrne ηγήθηκε της εξέλιξης του «νέου κύματος» στη μουσική. Είναι κάτοχος Οσκαρ, Γκράμι, Χρυσής Σφαίρας κ.α.
O 74χρονος πλέον Σκωτσέζος που καθιερώθηκε στη Νέα Υόρκη ως frontman των Talking Heads, δεν είναι απλώς ένας θρύλος, αλλά και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων πέντε δεκαετιών.
Από το «Psycho Killer» και το «Once in a Lifetime» μέχρι το «This Must Be the Place», υπέγραψε τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ενώ μόλις πέρσι κυκλοφόρησε τον εξαιρετικό δίσκο, με τίτλο «Who is the Sky?»–Ξανάρχεται στην Αθήνα σηματοδοτώντας την επιστροφή της σύμπραξης Release Athens x SNF Nostos.
(Εισιτήρια: 50€)
Λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μετατρέψουν μια live εμφάνιση σε πραγματικό υπερθέαμα, αλλά κανείς όπως ο Jean-Michel Jarre. Ετοιμαστείτε για συναυλία σαν φαντασμαγορικό show.
Πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής θα στήσει αναμφίβολα μια πρωτοφανή sci-fi ατμόσφαιρα. Συνθέτης, performer και παραγωγός από τη Λυών της Γαλλίας συνέδεσε το electronic ambient με τα λέιζερ και τα πυροτεχνήματα σε απίθανα περιβάλλοντα που παραπέμπουν σε φουτουριστικές ταινίες φαντασίας.
Οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες του ήταν με τα άλμπουμ Oxygene το 1976 και Equinox το 1978, που οδήγησαν σε ένα αποθεωτικό open κονσέρτο με ένα εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde του Παρισιού. Στην πορεία του οι προσελεύσεις- ρεκόρ διαδέχονταν η μια μετά την άλλη σε δημόσιους, μυθικούς τόπους και διάσημα μαγικά κτίρια. Είναι πρώην σύζυγος των Σαρλότ Ράμπλινγκ και Γκονγκ Λι και υπήρξε σύντροφος της Ιζαμπέλ Ατζανί. Μαζί με τον 77χρονο super star, θα απολαύσουμε τον Sébastien Tellier, από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές φιγούρες της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, και διαχρονικό δανδή της γαλλικής pop.
(Εισιτήρια: 50€)
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