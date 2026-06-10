David Byrne και Jean Michel Jarre: Η ώρα των super stars στο Νιάρχος

Τεράστια ονόματα του παγκόσμιου πενταγράμμου στην πρωτεύουσα και ειδικότερα στο Νιάρχος σε λίγες μέρες. Ραντεβού στο ξέφωτο 21 και 22 Ιουνίου.

Ο David Byrne ηγήθηκε της εξέλιξης του «νέου κύματος» στη μουσική. Είναι κάτοχος Οσκαρ, Γκράμι, Χρυσής Σφαίρας κ.α.

O 74χρονος πλέον Σκωτσέζος που καθιερώθηκε στη Νέα Υόρκη ως frontman των Talking Heads, δεν είναι απλώς ένας θρύλος, αλλά και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

Από το «Psycho Killer» και το «Once in a Lifetime» μέχρι το «This Must Be the Place», υπέγραψε τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ενώ μόλις πέρσι κυκλοφόρησε τον εξαιρετικό δίσκο, με τίτλο «Who is the Sky?»–Ξανάρχεται στην Αθήνα σηματοδοτώντας την επιστροφή της σύμπραξης Release Athens x SNF Nostos.



(Εισιτήρια: 50€)