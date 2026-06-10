Αίγιο: Για ανθρωποκτονία συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός – Είχε κάνει "μπάνιο" με οινόπνευμα- «Έχουμε πέσει από τα σύννεφα» λένε φίλοι του

Επίσης, βρέθηκε ένα βρεγμένο και πρόσφατα πλυμένο εσώρουχο του υπόπτου με κηλίδες που παραπέμπουν σε αίμα και έχει επίσης αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως το φλόμπερ και το μαχαίρι που βρέθηκαν στη γλάστρα.

Από τον ιατροδικαστή ωστόσο βρέθηκε και γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης που εξετάζεται αν είναι δικό του, καθώς το θύμα φαίνεται ότι πάλεψε με τον δράστη.

Είχε κάνει "μπάνιο"με οινόπνευμα Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του εγκλήματος, νόμιζαν ότι ο 65χρονος ήταν μεθυσμένος, σύντομα όμως κατάλαβαν πως η μυρωδιά ήταν από την μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος στο σώμα του και στα χέρια του, που θεωρούν ότι χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία.

“Επειδή δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει, όπως και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι τα οποία δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι’ αυτό ακριβώς το διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η εκπρόσωπος τη ς ΕΛ.ΑΣ , Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 65χρονος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία.

Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο θυμάτων το μεσημέρι της Τρίτης και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς.

Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, μέσα στο σπίτι τους, στον Λόγγο του Αιγίου.

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«Τα πήγαινε καλά και τον μεγάλωσε σαν παιδί του» λέει στο newsit.gr φίλος του 65χρονου Ιταλού που φέρεται να δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφο του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, χθες Τρίτη (9.6.26).

Τι οδήγησε τον 65χρονο Ιταλό σε αυτή την πράξη; Γιατί πέφτει με τα λεγόμενα του σε αντιφάσεις; Μπήκε τελικά κάποιος στο σπίτι και δεν έγινε αντιληπτός από τον ίδιο και γιατί βρέθηκε το μαχαίρι στην γλάστρα; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, προκείμενο να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινότητα του Αιγίου. Μια πονεμένη από την μοίρα γυναίκα και ένας 26χρονος γεμάτος όνειρα και στόχους είναι τα θύματα της τραγωδίας στην μονοκατοικία του Λόγγου, με κανέναν να μην μπορεί να καταλάβει πως έφυγαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα.

Ο 65χρονος συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του ενώ αργά το βράδυ της Τρίτης ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε. O Ιταλός, που συνελήφθη για οπλοκατοχή, αν και αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, φέρεται να μην έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που φέρει αμυχές στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ, όταν βρήκε τις σορούς των θυμάτων.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, η αστυνομία δέχτηκε μια κλήση για δύο νεκρούς μέσα σε μονοκατοικία τον Λόγγο, όταν ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης πήγε στο γείτονα τους και τον ενημέρωσε ότι βρήκε την σύντροφο του και τον γιο της νεκρό.

Ο φίλος του 65χρονου ανέφερε ότι έχει καταθέσει στις Αρχές τα όσα γνωρίζει και αναμένει την δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.

«Ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός, ευγενικός και νοιαζόταν για τον Ολύμπιο πάρα πολύ», λέει φίλος του 65χρονου από το χωριό.

»Μιλάμε για μια εξαίρετη οικογένεια, με πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Γνώριζα προσωπικά τόσο τη Μαρία όσο και τον σύντροφό της και ποτέ δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό που να δείχνει ότι υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια. Ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι, τους βλέπαμε συνεχώς μαζί, στον καφέ τους, στο φαγητό τους, στις καθημερινές τους δραστηριότητες», αναφέρει.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λόγγου, Δημήτρης Αλεξάκης, μιλώντας στο newsit.gr μεταφέρει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο χωριό.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμενοι και ταραγμενοι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά μεγάλωσε τον Ολύμπιο και τον πρόσεχε σαν δικό του παιδί. Γι’ αυτό και έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Αν πράγματι συνέβη κάτι που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, πιστεύω ότι είναι κάτι που άλλαξε τις τελευταίες ώρες ή τις τελευταίες ημέρες. Δεν υπήρχε ποτέ η παραμικρή ένδειξη ότι αυτή η οικογένεια αντιμετώπιζε προβλήματα», αναφέρει.