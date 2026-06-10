Πότε χαλάει ο καιρός - Έρχεται ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια

Ανάμεικτο αναμένεται το μοτίβο του καιρού.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, «η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία θάλασσες και παραθαλάσσιες εκτάσεις της επικρατείας θα απολαύσουν πολλές φορές ηλιοφάνειας και σήμερα με έναν καιρό άκρως καλοκαιρινό

Δολοφονία στο Αίγιο: Ο ερχομός του Ολύμπιου από το Βερολίνο δύο μέρες πριν και η κλήση του Ιταλού στον φίλο του. Στον αντίποδα όμως σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους θα δούμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να αναπτύσσονται αστάθειες οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες κυρίως πως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά ημιορεινά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου».

Όπως εξήγησε, από την καιρική αστάθεια επηρεάζονται περιοχές όπως είναι η Ήπειρος η δυτική κεντρική Μακεδονία η Θεσσαλία η Δυτική και κεντρική Στερεά αλλά και η κεντρική Πελοπόννησος Πελοποννήσου, όπου θα αναπτυχθούν «μπόρες ακόμη και καταιγίδες - φαινόμενα τα οποία είναι αρκετά πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς κεραυνούς κι αυτό και δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος



Χαλάει ο καιρός: Το ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημέρωσε για την επιδείνωση του καιρού μέσα στην εβδομάδα, τονίζοντας ότι η πιο ασταθής ημέρα εκτιμάται ότι είναι η Παρασκευή.

Όπως εξήγησε: «Από την Παρασκευή το κύμα αστάθειας εξαπλώνεται σε περισσότερες περιοχές γιατί την Παρασκευή περιμένουμε να κατηφορίσει προς τη χώρα μας ένα ψυχρό μέτωπο θα μας έρθει, δηλαδή πιο ψυχρός αέρας βόρεια βορειοδυτικά Βαλκάνια θα φτάσει στην περιοχή μας και η Παρασκευή θα είναι η πιο ασταθής η ημέρα για την εβδομάδα που ήδη βέβαια διανύουμε. Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει σιγά-σιγά να εκτονώνεται αυτή η αστάθεια. Το κύμα αστάθειας θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας».