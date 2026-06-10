Δολοφονία στο Αίγιο: Ο ερχομός του Ολύμπιου από το Βερολίνο δύο μέρες πριν και η κλήση του Ιταλού στον φίλο του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, με τις έρευνες των αστυνομικών να εστιάζουν από την πρώτη στιγμή και στις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα, ο 65χρονος βρισκόταν έξω από το σπίτι και είχε ήδη ειδοποιήσει στενό φίλο του να μεταβεί από το Αίγιο στον Λόγγο. Όπως μεταδίδει το protionline.gr, ο συγκεκριμένος ήταν τελικά εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη του Ιταλού για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο, που κατείχε παράνομα. Μέχρι στιγμής ο 65χρονος βασικός ύποπτος δεν έχει ομολογήσει στην Αστυνομία. Καίριο ρόλο θα έχει η ιατροδικαστική έκθεση που θα δείχνει τους ακριβείς χρόνους θανάτου των δύο θυμάτων και αν αυτό το στοιχείο θα «δένει» με την κατάθεση του 65χρονου.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 11:45 το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου, μαζί με το κλιμάκιο που έφτασε άμεσα από την Πάτρα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εξέτασαν εξαρχής το ενδεχόμενο εμπλοκής προσώπου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, καθώς στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

Από την αρχή που έγινε γνωστή η δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, οι υποψίες στράφηκαν προς τον 65χρονο σύντροφό της, με τον οποίο συζούσαν τα τελευταία 15 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο 26χρονος Ολύμπιος, ο οποίος είχε φτάσει μόλις 48 ώρες νωρίτερα από το Βερολίνο, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δεχθεί εξ επαφής βολή από αεροβόλο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έφερε και μαχαιριές, δύο από τις οποίες στο στήθος και στην καρδιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από επικοινωνία με τη μητέρα του, η οποία πιθανότατα του είχε μεταφέρει ότι δεν περνούσε καλά, χωρίς ωστόσο να συνδέει την κατάστασή της με τον 65χρονο σύντροφό της.

Η 54χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος κοντά στην είσοδο του δωματίου του γιου της. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, αλλά και αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα άκουσε φασαρία και σηκώθηκε για να δει τι συνέβαινε.

Η 54χρονη είχε γνωρίσει τον 65χρονο Ιταλό στο Αίγιο, όταν εργαζόταν ως σερβιτόρα σε ξενοδοχείο του Λόγγου. Είχε χάσει τον σύντροφό της από ανεύρυσμα όταν ο Ολύμπιος ήταν μόλις πέντε ετών.

Κατά την αυτοψία στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή. Τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν και έχουν σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.