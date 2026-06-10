Πάτρα: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο - ΒΙΝΤΕΟ

Απρόσκλητοι επισκέπτες χθες βράδυ προκάλεσαν φόβο στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο.

Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Πανεπιστημιούπολη με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, να γίνει άμεση επέμβαση απο την Υπηρεσία Φύλαξης και να απομακρυνθούν.

" Αυτά είναι απο τα καλά/κακά της εξοχής και μιάς καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης." πρόσθεσε.