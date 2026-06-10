Πάτρα: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο - ΒΙΝΤΕΟ

Προκάλεσαν φόβο σε φοιτητές και φοιτήτριες
Απρόσκλητοι επισκέπτες χθες βράδυ προκάλεσαν φόβο στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο.
Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Πανεπιστημιούπολη με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, να γίνει άμεση επέμβαση απο την Υπηρεσία Φύλαξης και να απομακρυνθούν.
" Αυτά είναι απο τα καλά/κακά της εξοχής και μιάς καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης." πρόσθεσε.
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