Από 15 Ιουνίου: Eνα «διαφορετικό» Summer Camp στον πολυχώρο 5Ε

Καθημερινή δημιουργική απασχόληση με μάθηση, αθλητισμό, εργαστήρια τέχνης, φαγητό και μετακίνηση
Τα σχολεία έκλεισαν και οι γονείς αναζητούν τον ιδανικό ποιοτικό και δημιουργικό τρόπο να απασχοληθούν τα παιδιά τους. Ωρα λοιπόν να κλείσουν οι οθόνες… και οι μέρες να γίνουν παραγωγικές. Μια ξεχωριστή πρόταση Summer Camp, ονόματι M.I.N.D, από εκπαιδευτικό team με 13 χρόνια εμπειρίας, είναι αυτή στον πανέμορφο πολυχώρο 5Ε της παραλιακής.
Το βασικό πρόγραμμα που «σφύζει» από δράση και μυστήριο, έχει σχεδιαστεί ευρηματικά σαν συναρπαστική αποστολή μικρών εξερευνητών, η οποία ξεκινά από την αρχή των πάντων και φτάνει μέχρι το μέλλον!
Για τέσσερις εβδομάδες από 15 Ιουνίου, μέσα στο πράσινο, τα παιδιά θα γνωρίσουν εργαστήρια Τέχνης και Έκφρασης, Τεχνολογίας (προγραμματισμό μέσω drones, 3D Printing, VR, Minecraft Education Edition,AI Cube, Robotics) αλλά και εναλλακτικό αθλητισμό. Θα προσφέρεται πρωινό και μεσημεριανό (μαγειρευτό φαγητό) καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις του camp.
Πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, μέσα σε μια όαση δροσιάς οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν πολλά και θα διασκεδάσουν. Το μυστικό «κλειδί» στη δημιουργικότητα οδηγεί στη γέννηση του σύμπαντος, περνάει από τους χαμένους κόσμους των δεινοσαύρων, συνεχίζει μέσα από την εξέλιξη της ζωής και καταλήγει στην τεχνητή νοημοσύνη.
*Αυτό το καλοκαίρι καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή), από τις 15/6 έως τις 10/7 (08:00-17:00). Από την ομάδα M.I.N.D για παιδιά και εφήβους 4-17 ετών, τηλέφωνο για πληροφορίες και εγγραφές 6942 919090
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