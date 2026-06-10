Από 15 Ιουνίου: Eνα «διαφορετικό» Summer Camp στον πολυχώρο 5Ε

Τα σχολεία έκλεισαν και οι γονείς αναζητούν τον ιδανικό ποιοτικό και δημιουργικό τρόπο να απασχοληθούν τα παιδιά τους. Ωρα λοιπόν να κλείσουν οι οθόνες… και οι μέρες να γίνουν παραγωγικές. Μια ξεχωριστή πρόταση Summer Camp, ονόματι M.I.N.D, από εκπαιδευτικό team με 13 χρόνια εμπειρίας, είναι αυτή στον πανέμορφο πολυχώρο 5Ε της παραλιακής.

Το βασικό πρόγραμμα που «σφύζει» από δράση και μυστήριο, έχει σχεδιαστεί ευρηματικά σαν συναρπαστική αποστολή μικρών εξερευνητών, η οποία ξεκινά από την αρχή των πάντων και φτάνει μέχρι το μέλλον!

Για τέσσερις εβδομάδες από 15 Ιουνίου, μέσα στο πράσινο, τα παιδιά θα γνωρίσουν εργαστήρια Τέχνης και Έκφρασης, Τεχνολογίας (προγραμματισμό μέσω drones, 3D Printing, VR, Minecraft Education Edition,AI Cube, Robotics) αλλά και εναλλακτικό αθλητισμό. Θα προσφέρεται πρωινό και μεσημεριανό (μαγειρευτό φαγητό) καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις του camp.