GT Trading: Εμπειρία και υπευθυνότητα εγγυούνται την άρτια εξυπηρέτηση

Η εταιρεία GT Trading αποτελεί ένα brand-εγγύηση στον κλάδο της ενεχυρίασης στην Πάτρα.

Με δραστηριότητα για πάνω από 26 χρόνια, τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της GT Trading μπορούν να εγγυηθούν την άρτια εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη που θα επισκεφτεί ένα από τα πολλά καταστήματά της στην πόλη.

Με μια επίσκεψη στην GT Trading, μπορείτε κι εσείς να αξιοποιήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα σας όπως κοσμήματα, επώνυμα ρολόγια, χρυσές λίρες, νομίσματα, ασημένια σκεύη, άδετους πολύτιμους λίθους αλλά και πολύτιμα μέταλλα σε οποιαδήποτε μορφή και να αποζημιωθείτε άμεσα με μετρητά είτε να επενδύσετε την αξία τους σε χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα ή επενδυτικά νομίσματα.

Γιατί να επιλέξετε την GT Trading

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της στον χώρο, σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση των υποδομών αλλά και των μεθόδων αξιολόγησης, της δίνουν τη δυνατότητα να σας αποδώσει το μέγιστο της αξίας τους.



-Εχεμύθεια

Τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και συνομιλίες μας, παραμένουν ασφαλείς!



-Σεβασμός

Κατανοούν τους διάφορους λόγους, για τους οποίους αποχωρίζεστε τα αγαπημένα σας αντικείμενα.



-Διακριτικότητα

Εξυπηρετούν προσωπικά στα γραφεία τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα!

Επισκεφτείτε κι εσείς το γραφείο της GT Trading που θα επιλέξετε:

-Μαιζώνος 100 (3ος όροφος), Πάτρα, Τ.Κ. 26221

Τηλ.: 2610 224657 | 2610 270641 | Κιν.:6944 212150

-Πατρέως 55-61, Πάτρα, Τ.Κ. 26221

Τηλ.: 2610 224039

-Πλ. Γεωργίου 4 (1ος όροφος), Πάτρα, Τ.Κ. 26221

Τηλ.: 2611 125143

-Δημ. Γούναρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Τηλ.: 2610 330032