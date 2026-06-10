Ο εφιάλτης της ενδοοικογενειακής βίας: 12.880 διώξεις το 2025, 2.346 υποθέσεις με θύμα γυναίκα

Στις 12.880 ανήλθαν το 2025 οι ποινικές διώξεις για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας που προβλέπονται από τον Ν. 3500/2006, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα: «Θα ποινικοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση τη γυναικοκτονία, ως αυτοτελές κακούργημα; Στις πόσες γυναικοκτονίες θα κάνετε κάτι;».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας παρουσίασε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και την αυστηρή τιμωρία των δραστών. Οπως εξήγησε, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται ρατσιστικά χαρακτηριστικά ή όταν ένα έγκλημα τελείται λόγω του φύλου του θύματος, εφαρμόζονται οι επιβαρυντικές διατάξεις του άρθρου 82Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των δραστών.

Αναφορά έγινε και στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση νέων μορφών βίας. Οπως σημείωσε, με τον νόμο 5172/2025 η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ενσωμάτωσε στην εθνική της νομοθεσία την Οδηγία 2024/1385 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Με τον νόμο 5172/2025 η χώρα μας – πρώτη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης – ενσωμάτωσε στην έννομη τάξη της την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1385, προκειμένου να συμπεριληφθούν διατάξεις που αντιμετωπίζουν νέες μορφές βίας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία

Τα στοιχεία παρασχέθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) και τηρούνται στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας «Εγκλήματα Κακοποίησης», η οποία, ως προς το σκέλος των ασκηθεισών ποινικών διώξεων, απευθύνεται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.

Πάνω από 12.000 διώξεις και το 2025

Τα στοιχεία για την περίοδο 2020-2025 καταγράφουν σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων για ενδοοικογενειακή βία. Από 2.534 διώξεις το 2020 και 1.987 το 2021, ο αριθμός αυξήθηκε στις 3.115 το 2022 και στις 4.658 το 2023, πριν φθάσει στις 13.486 το 2024 και στις 12.880 το 2025. Τα μεγαλύτερα ποσοστά στο σύνολο των υποθέσεων έχουν η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και η ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή. Το 2025 καταγράφηκαν 5.758 διώξεις για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και 6.357 για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή. Το ίδιο έτος καταγράφηκαν ακόμη 205 διώξεις για βιασμό και κατάχρηση σε ασέλγεια, 506 για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, 48 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τέσσερις για απόπειρα θανατηφόρας σωματικής βλάβης και δύο για παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης.

2.346 διώξεις σε υποθέσεις με θύμα γυναίκα και δράστη άνδρα

Για τα έτη 2024 και 2025 καταγράφονται για πρώτη φορά στοιχεία ως προς το φύλο θύματος και δράστη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το 2025 καταγράφηκαν 2.346 ποινικές διώξεις σε υποθέσεις όπου το θύμα ήταν γυναίκα και ο δράστης άνδρας, έναντι 2.496 το 2024. Οι περισσότερες αφορούσαν ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή (1.263 υποθέσεις) και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη (871 υποθέσεις). Καταγράφηκαν επίσης 187 υποθέσεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εννέα υποθέσεις βιασμού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, 13 απόπειρες ανθρωποκτονίας, δύο απόπειρες θανατηφόρας σωματικής βλάβης και μία υπόθεση παρακώλυσης απονομής της δικαιοσύνης.

Η Αθήνα πρώτη σε αριθμό ποινικών διώξεων

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ποινικών διώξεων για ενδοοικογενειακή βία, με 5.961 υποθέσεις το 2025 έναντι 5.358 το 2024. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 844 υποθέσεις και ο Πειραιάς με 594. Αύξηση των καταγραφών μεταξύ 2024 και 2025 παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στη Ροδόπη (από 103 σε 218 υποθέσεις), στη Μυτιλήνη (από 99 σε 224), στο Ναύπλιο (από 51 σε 176) και στο Κιλκίς (από 74 σε 161).

26 διώξεις για ανθρωποκτονίες και θανατηφόρες βλάβες το 2025

Ξεχωριστή καταγραφή γίνεται για τις ανθρωποκτονίες και τις θανατηφόρες σωματικές βλάβες σε βάρος μέλους της οικογένειας ή συντρόφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 26 ποινικές διώξεις, έναντι 20 το 2024. Από αυτές, οι 22 αφορούσαν ανθρωποκτονία με δόλο και οι τέσσερις θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Στις περιπτώσεις όπου καταγράφηκε ως θύμα γυναίκα και ως δράστης άνδρας, οι ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία ανήλθαν σε τέσσερις το 2025, έναντι δύο το 2024. Δεν καταγράφηκαν υποθέσεις θανατηφόρας σωματικής βλάβης στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Σημειώνεται ότι στην απάντηση επισημαίνεται πως η καταγραφή του φύλου κατέστη δυνατή μόνο στο 56% των περιπτώσεων το 2024 και στο 36% το 2025.

Ο Πειραιάς συγκεντρώνει τις περισσότερες υποθέσεις ανθρωποκτονιών

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των ποινικών διώξεων για ανθρωποκτονίες και θανατηφόρες σωματικές βλάβες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων, με επτά το 2024 και δώδεκα το 2025. Για τις υπόλοιπες Εισαγγελίες οι ακριβείς αριθμοί δεν δημοσιοποιούνται, καθώς οι καταγραφές είναι μικρότερες των πέντε υποθέσεων και αποτυπώνονται με αστερίσκο για λόγους στατιστικού απορρήτου.

Στην απάντησή του το JustStat επισημαίνει ότι από το 2024 η έρευνα επικαιροποιήθηκε και ενσωμάτωσε νέες κατηγορίες καταγραφής, ενώ η μη υποχρεωτική καταχώριση του φύλου στο ΟΠΣ των Εισαγγελιών (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) αποτελεί περιορισμό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία των σχετικών στοιχείων.