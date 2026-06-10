Πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι γονείς θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους έως τις 30 Ιουνίου

Νέα πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί προβλέπει το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, με την καταβολή να γίνεται έως τις 30.06.2026 χωρίς αίτηση.

Σύμφωνα με το newsit.gr για κάθε παιδί των δικαιούχων γονέων, η πληρωμή θα κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Η ενίσχυση αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο συνολικού οικογενειακού εισοδήματος φτάνει έως τις 40.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο τίθεται στις 39.000 ευρώ και επίσης προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το βασικό είναι ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Η ΑΑΔΕ θα αντλήσει τα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος και θα προχωρήσει στην καταβολή με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί από τον φορολογούμενο.

Τι ισχύει για κοινές και χωριστές δηλώσεις

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης από έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το ποσό καταβάλλεται στο σύνολό του στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στη φορολογική δήλωση του 2024.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων, η ενίσχυση για κοινά εξαρτώμενα τέκνα μοιράζεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, διαφορετικά καταβάλλεται ολόκληρο στον γονέα που τα δηλώνει.

Υπάρχει και δεύτερο παράθυρο πληρωμής έως τις 31.08.2026 για όσους προχωρήσουν έως τις 31.07.2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.