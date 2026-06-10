Time Out: Οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα

Για πολλούς ταξιδιώτες, η αναζήτηση ενός προορισμού συνδέεται άμεσα με τη γαστρονομία του.

Το περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026, με τη Λίμα του Περού να κατακτά την πρώτη θέση και την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες επιλογές διεθνώς.

Ειδικότερα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Λίμα, η πρωτεύουσα του Περού, η οποία θεωρείται ευρέως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Η πόλη ξεχωρίζει για πιάτα με θαλασσινά, όπως το ceviche, αλλά και για παραδοσιακές συνταγές όπως η causa Limeña, ένα κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Παράλληλα, η Λίμα αναδείχθηκε ως η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού.

Στη δεύτερη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατατάχθηκε η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η οποία διακρίνεται για τη ζωντανή κουλτούρα του street food. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν πιάτα με γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές γεύσεις σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Πόλη του Μεξικού, με ένα γαστρονομικό τοπίο που εκτείνεται από βραβευμένα εστιατόρια μέχρι παραδοσιακές υπαίθριες αγορές. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το taco al pastor, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της πόλης.

Η ευρωπαϊκή παρουσία στην κορυφή

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο, το οποίο θεωρείται μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γαστρονομικές πρωτεύουσες του κόσμου. Η βρετανική πρωτεύουσα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κατοίκους της όσον αφορά την ποιότητα των εστιατορίων, ενώ η ιστορική αγορά Borough Market παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους γαστρονομικούς προορισμούς.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Βαρκελώνη, όπου η μεσογειακή παράδοση, οι τοπικές αγορές και η καταλανική κουζίνα συνθέτουν μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά πιάτα συγκαταλέγονται το pa amb tomàquet (ψωμί με ντομάτα) και οι patatas bravas.

Σύμφωνα με τη Βιρτζίνια Γκιλ, επικεφαλής σύνταξης του Time Out στις ΗΠΑ, οι πόλεις που διακρίθηκαν δεν ξεχωρίζουν μόνο για τα εστιατόριά τους αλλά και για την ιστορία που κρύβεται πίσω από τις γεύσεις τους.

Όπως σημείωσε, κάθε πόλη διαθέτει τη δική της γαστρονομική ταυτότητα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μεταναστευτικά ρεύματα, τοπικά προϊόντα και παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη

Για τη σύνταξη της λίστας, το Time Out πραγματοποίησε έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ποιότητα του φαγητού, τα εστιατόρια, τις τιμές και τη συνολική γαστρονομική κουλτούρα κάθε πόλης. Τα αποτελέσματα εξετάστηκαν στη συνέχεια από συντάκτες και ειδικούς του χώρου, ενώ επιλέχθηκε μόνο η πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε χώρα.

Η Αθήνα κατέλαβε την ένατη θέση στη διεθνή κατάταξη, που, σύμφωνα με το Time Out, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες με δεκαετίες παρουσίας, σύγχρονες γαστροταβέρνες και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυναμική γευστική σκηνή. «Σεφ της νέας γενιάς επαναπροσδιορίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, δίνοντας νέα μορφή και αισθητική σε γνώριμες γεύσεις».

Η Αθήνα συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες από την επιτροπή ειδικών του Time Out, με το 80% των ειδικών να τη χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο συναρπαστικούς γαστρονομικούς προορισμούς της εποχής. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς το 78% των Αθηναίων αξιολόγησε θετικά τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο στην αθηναϊκή γαστρονομική εμπειρία είναι οι καφετέριες και τα οικογενειακά εστιατόρια.

Οι 20 κορυφαίες πόλεις για φαγητό το 2026

1. Λίμα, Περού

2. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

3. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

4. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

5. Βαρκελώνη, Ισπανία

6. Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

7. Μελβούρνη, Αυστραλία

8. Πεκίνο, Κίνα

9. Αθήνα, Ελλάδα

10. Λισαβόνα, Πορτογαλία

11. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

12. Οσάκα, Ιαπωνία

13. Μπανγκαλόρ, Ινδία

14. Νάπολη, Ιταλία

15. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

16. Χονγκ Κονγκ

17. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

18. Μασσαλία, Γαλλία

19. Κοπεγχάγη, Δανία

20. Μεδεγίν, Κολομβία