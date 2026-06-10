Πάτρα: Ημερίδα για το μέλλον της μικρής επιχειρηματικότητας από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και την ΟΕΒΕΣΝΑ

Ημερίδα με θέμα «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο: Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες» διοργανώνουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στην Πάτρα, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας ( ΟΕΒΕΣΝΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΕΒΕΣΝΑ, στην οδό Αράτου 21 (1ος όροφος), και στόχο έχει να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, της εργασίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Οι θεματικές ενότητες

Η ημερίδα θα αναπτυχθεί σε τρεις βασικές ενότητες:

«Η επιχειρηματικότητα αντιμέτωπη με την ψηφιακή μετάβαση», με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή για τις μικρές επιχειρήσεις.

«Μικρεμπόριο και πολυεθνικές: Άνισοι όροι στο ίδιο παιχνίδι», με αναφορές στις πιέσεις που δέχεται η τοπική αγορά από τις μεγάλες αλυσίδες και τις διεθνείς πλατφόρμες.

«Ανάπτυξη αλλιώς: Καινοτομία, συνεργασία και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα», όπου θα παρουσιαστούν προτάσεις για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Οι ομιλητές

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν:

Ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Η Εύη Χατζοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Marketing του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο Γιώργος Βαγενάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος, αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Α. Παπανδρέου, καθώς και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Δημήτρης Νικολακόπουλος.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό και τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις προοπτικές της μικρής επιχειρηματικότητας.











