Πάτρα: Ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο – Συνελήφθη 46χρονος μετά από επεισόδιο

Αναστάτωση επικράτησε χθες το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν 46χρονος άνδρας προκάλεσε επεισόδιο εντός του κτιρίου, κινητοποιώντας τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί στον προβλεπόμενο αστυνομικό έλεγχο κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, γεγονός που προκάλεσε ένταση με τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει χωρίς άδεια στο γραφείο του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πατρών, παρά τις συστάσεις των αρμοδίων, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Μετά το περιστατικό, δόθηκε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό για τη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, της απειλής και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.