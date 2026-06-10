Αγρίνιο: «Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησαν 80χρονη

Θύμα επιτήδειων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε χθες το μεσημέρι μία 80χρονη γυναίκα στο Αγρίνιο, χάνοντας χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν την ηλικιωμένη, παρουσιάζοντάς της το γνωστό πλέον σενάριο περί δήθεν βραχυκυκλώματος στην ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας της. Με πρόσχημα την αποτροπή κινδύνου και εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη της, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει και να τους παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της.

Η 80χρονη παρέδωσε χρυσαφικά και χρυσές λίρες, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη. Λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένης εξαπάτησης και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δράσης έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους απατεώνες να παρουσιάζονται ως τεχνικοί εταιρειών κοινής ωφέλειας ή κρατικών υπηρεσιών, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι κανένας υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα δεν ζητά από πολίτες να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα τιμαλφή για λόγους ασφαλείας και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές για κάθε ύποπτη προσέγγιση.

πηγη agriniosite