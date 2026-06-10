Το κρέας που κέρδισε τη μάχη: Η κατανάλωση κοτόπουλου από το 1960 έως σήμερα

Η κατανάλωση κοτόπουλου παγκοσμίως έχει αυξηθεί σε εντυπωσιακό βαθμό τις τελευταίες έξι δεκαετίες, με τον μέσο άνθρωπο να τρώει σήμερα σχεδόν έξι φορές περισσότερο κοτόπουλο σε σχέση με το 1961, σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Τα στοιχεία δείχνουν μια βαθιά αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 το κοτόπουλο αποτελούσε σχετικά μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης κρέατος, σήμερα έχει εξελιχθεί στην πιο δημοφιλή ζωική πρωτεΐνη σε πολλές χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση ετήσια κατανάλωση κοτόπουλου ανά άτομο αυξήθηκε από περίπου 3 κιλά το 1961 σε πάνω από 18 κιλά σήμερα. Σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, μάλιστα, τα επίπεδα κατανάλωσης είναι ακόμη υψηλότερα.

Γιατί κυριαρχεί το κοτόπουλο

Οι ειδικοί αποδίδουν την εκρηκτική άνοδο σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Το κοτόπουλο θεωρείται γενικά πιο οικονομικό από το βοδινό κρέας, απαιτεί λιγότερους πόρους για την παραγωγή του και προσαρμόζεται ευκολότερα στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Παράλληλα, πολλοί καταναλωτές το θεωρούν πιο υγιεινή επιλογή λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε λιπαρά.

Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η ανάπτυξη της βιομηχανικής πτηνοτροφίας, η οποία επέτρεψε τη μαζική παραγωγή σε χαμηλότερο κόστος, καθιστώντας το κοτόπουλο προσιτό σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η έκθεση του FAO καταγράφει ευρύτερες μεταβολές στη διατροφή των ανθρώπων διεθνώς. Η συνολική κατανάλωση κρέατος αυξάνεται σταθερά καθώς μεγαλώνει ο παγκόσμιος πληθυσμός και βελτιώνονται τα εισοδήματα σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Ωστόσο, η αύξηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Σε αρκετές δυτικές χώρες παρατηρείται σταδιακή μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, είτε για λόγους υγείας είτε λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, με το κοτόπουλο να αποτελεί συχνά την εναλλακτική επιλογή.

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

Παρότι η παραγωγή κοτόπουλου έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με την εκτροφή βοοειδών, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση της ζήτησης δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Η εντατική πτηνοτροφία απαιτεί μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, νερού και ενέργειας, ενώ εγείρονται ζητήματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων και τη χρήση αντιβιοτικών στις εκτροφές.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η άνοδος του κοτόπουλου δεν αποτελεί απλώς μια διατροφική τάση αλλά μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στις παγκόσμιες συνήθειες κατανάλωσης τροφίμων κατά τον τελευταίο μισό αιώνα.

Από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, τα πουλερικά έχουν μετατραπεί σε βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αναδιαμορφώνοντας την παγκόσμια αγορά τροφίμων και την αγροτική παραγωγή.

πηγή news247.gr