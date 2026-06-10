Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του κατηγορουμένου διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε στον προαύλιο χώρο εννέα δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό της οικίας, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο γυάλινα βάζα που περιείχαν ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη, συνολικού καθαρού βάρους 145 γραμμαρίων.

Τόσο τα δενδρύλλια όσο και η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου για τα περαιτέρω.