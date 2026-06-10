Καρπούζι: Γιατί δεν πρέπει να αφαιρούμε τα κουκούτσια του

Εάν σας ζητούσαν να περιγράψετε το καλοκαίρι με μία λέξη, η οποία να αντιστοιχεί σε ένα φρούτο, τότε πιθανότατα η απάντηση που θα δίνατε θα ήταν «καρπούζι».

Ένα από τα πιο γευστικά φρούτα του καλοκαιριού, που κάθε χρόνο περιμένουμε πώς και πώς να το απολαύσουμε είτε μόνο του είτε συνδυασμένο με φέτα, μυρωδικά ή ακόμα και σε δροσιστικές σαλάτες. Κατά κοινή ομολογία, άλλωστε, μία φέτα παγωμένο καρπούζι μετά την παραλία είναι σκέτη απόλαυση. Τι γίνεται, όμως, με τα ενοχλητικά κουκούτσια; Πρέπει να τα αποφεύγουμε ή επιβάλλεται να τα τρώμε;

Έρευνες αναφέρουν ότι τα κουκούτσια του καρπουζιού αποτελούν πηγή βασικών θρεπτικών συστατικών. Ειδικότερα, είναι πλούσια σε μαγνήσιο, περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς επίσης κάλιο, ψευδάργυρο, σελήνιο, χαλκό, αλλά και λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων. Παράλληλα, περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης και των φλεγμονών. Όσο για τις θερμίδες, μία μικρή χούφτα κουκουτσιών περιέχει μόνο 22 θερμίδες.

Πώς τρώγονται τα κουκούτσια από το καρπούζι;

Υπάρχουν αρκετές επιλογές εάν αποφασίσετε να εντάξετε τα κουκούτσια από το καρπούζι στη διατροφή σας. Η πρώτη, και πιο εύκολη, είναι απλά να μην τα αφαιρείτε από τη σάρκα του καρπουζιού όταν το κόβετε.

Μία άλλη επιλογή είναι τα καβουρδίσετε. Πώς γίνεται αυτό; Απλώστε τα κουκούτσια σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήστε τα στον φούρνο μέχρι να αποκτήσουν χρώμα καφετί και υφή τραγανή. Αν θέλετε μπορείτε να τα ραντίσετε με λίγο ελαιόλαδο, να τα αλατίσετε ή ακόμη και να προσθέσετε μπαχαρικά για περισσότερη γεύση.

Τέλος, μπορείτε να τα προσθέσετε στο επόμενο smoothie που θα ετοιμάσετε, δίνοντάς του μια έξτρα δόση φυτικών πρωτεϊνών και ιχνοστοιχείων.

πηγή cantina.protothema.gr