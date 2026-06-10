Οι μισθοί της ιεραρχίας: Τι έπαιρναν, τι θα παίρνουν αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτες, τιτουλάριοι και επίσκοποι

Σε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους, οδηγεί η ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των μισθών του ανώτερου κλήρου και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Οι αυξήσεις ξεκινούν από 60% και φτάνουν περίπου το 95%, ανάλογα με τις επιστημονικές περγαμηνές των ιεραρχών.

Στο διαδίκτυο έχει προκληθεί τεράστιος σάλος, ενώ εκκλησιαστικές πηγές μιλούν για εξορθολογισμό και «θεσμική εξομοίωση» στις αποδοχές του ανώτερου κλήρου.

Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών τους, που σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση συνδέεται άμεσα με τις αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων, που φτάνουν τα 5.191 ευρώ μηνιαίως/μικτά.

Ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και οι τιτουλάριοι μητροπολίτες θα παίρνουν το 90% των αποδοχών του γενικού γραμματέα, δηλαδή 4.671, 90 ευρώ μικτά.

Εως τώρα, οι αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο είναι από 2.840 έως 2.915 ευρώ, μικτά, ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Η αύξηση για τον (εκάστοτε) Αρχιεπίσκοπο ξεπερνά το 60%.

Ωστόσο, το γεγονός ότι πλέον με βάση τη νέα ρύθμιση ο τρόπος υπολογισμού είναι κοινός για τον Αρχιεπίσκοπο και για τους μητροπολίτες και τους τιτουλάριους μητροπολίτες, οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις γι' αυτές τις κατηγορίες των αρχιερέων, αφού έως τώρα παίρνουν (ανάλογα με τα επιδόματα σπουδών) από 2.400 έως 2.475 ευρώ μικτά, μηνιαίως.

Τα επιδόματα τώρα καταργούνται και οι μικτές αποδοχές σκαρφαλώνουν στα 4.671,90 ευρώ το μήνα- οι αυξήσεις για τους μητροπολίτες αγγίζουν το 95%- σχεδόν διπλασιάζονται, δηλαδή. Με τον νέο υπολογισμό οι αποδοχές του αρχιεπισκόπου είναι ίδιες με εκείνες των μητροπολιτών.

Αντίστοιχα, στο 70% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου θα υπολογίζονται οι αποδοχές των επισκόπων και των βοηθών επισκόπων, βάσει της ρύθμισης στο πολυνομοσχέδιο (άρθρο 56, βάσει του οποίου τροποποιείται το υφιστάμενο καθεστώς υπολογισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 145 του νόμου 4472/2017. Ετσι οι αποδοχές τους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 3.200 ευρώ/μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για τον ανώτερο κλήρο - οι αυξήσεις δεν αφορούν τους ιερείς, που αμείβονται βάσει του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου - ήταν (ανεπίσημο) αίτημα μητροπολιτών, με εκκλησιαστικές πηγές να σημειώνουν ότι οι καθαρές τους αποδοχές «ήταν ανακόλουθες με το κύρος του θεσμού που υπηρετούν».

Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι σε πολλές μητροπόλεις οι μισθοί των μητροπολιτών καλύπτουν ανάγκες των μητροπόλεων (ακόμη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας), αλλά και ανάγκες αδύναμων πολιτών, αφού όπως υποστηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια το «παγκάρι» δεν γεμίζει όπως στο παρελθόν από τους πιστούς και ειδικά μικρότερες μητροπόλεις έχουν ελάχιστα έσοδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις που προβλέπει η υπό διαβούλευση ρύθμιση αφορά περίπου 100 μέλη του ανώτερου και ανώτατου κλήρου.

Με στοιχεια από protothema