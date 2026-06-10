Συνταγή για χωριάτικο λουκάνικο με μέλι και μουστάρδα

Ένα εύκολο και γευστικό πιάτο που αναδεικνύει τα αρώματα του λουκάνικου και ταιριάζει σε κάθε τραπέζι
Το χωριάτικο λουκάνικο με μέλι και μουστάρδα συνδυάζει τη ρουστίκ νοστιμιά της ελληνικής παράδοσης με τη γλυκοπικάντικη ένταση μιας αγαπημένης σάλτσας.
Ένα εύκολο και γευστικό πιάτο που αναδεικνύει τα αρώματα του λουκάνικου και ταιριάζει σε κάθε τραπέζι.
Υλικά
Για 4 άτομα
2 χωριάτικα λουκάνικα, κομμένα σε φέτες
3 κ.σ. μουστάρδα
1½ κ.σ. μέλι
½ κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή καπνιστό κόκκινο πιπέρι
¼ κ.γ. θυμάρι
αλάτι, μαύρο πιπέρι
πίτες για συνοδεία
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα με το μέλι, μέχρι να έχουμε λεία σάλτσα.
Βήμα 2
Βάζουμε το λουκάνικο σε μικρό πυρίμαχο σκεύος, περιχύνουμε με τη σάλτσα και ανακατεύουμε ελαφρά.
Βήμα 3
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C ή στο air fryer στους 160°C για 20΄- 22΄.
Βήμα 4
Σερβίρουμε αμέσως, καυτό, με τη σάλτσα του και πίτες για σουβλάκι ζεσταμένες.
πηγή cantina.protothema.gr
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr