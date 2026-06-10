Συνταγή για χωριάτικο λουκάνικο με μέλι και μουστάρδα

Το χωριάτικο λουκάνικο με μέλι και μουστάρδα συνδυάζει τη ρουστίκ νοστιμιά της ελληνικής παράδοσης με τη γλυκοπικάντικη ένταση μιας αγαπημένης σάλτσας.

Ένα εύκολο και γευστικό πιάτο που αναδεικνύει τα αρώματα του λουκάνικου και ταιριάζει σε κάθε τραπέζι.

Υλικά

Για 4 άτομα

2 χωριάτικα λουκάνικα, κομμένα σε φέτες

3 κ.σ. μουστάρδα

1½ κ.σ. μέλι

½ κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή καπνιστό κόκκινο πιπέρι

¼ κ.γ. θυμάρι

αλάτι, μαύρο πιπέρι

πίτες για συνοδεία

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα με το μέλι, μέχρι να έχουμε λεία σάλτσα.

Βήμα 2

Βάζουμε το λουκάνικο σε μικρό πυρίμαχο σκεύος, περιχύνουμε με τη σάλτσα και ανακατεύουμε ελαφρά.

Βήμα 3

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C ή στο air fryer στους 160°C για 20΄- 22΄.

Βήμα 4

Σερβίρουμε αμέσως, καυτό, με τη σάλτσα του και πίτες για σουβλάκι ζεσταμένες.

πηγή cantina.protothema.gr