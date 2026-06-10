Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές και εμπρησμός οχήματος

Στην εξιχνίαση δύο ξεχωριστών υποθέσεων που αφορούν κλοπές και εμπρησμό προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, έπειτα από συντονισμένη και μεθοδική έρευνα.

Στην πρώτη υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς και δύο ακόμη συνεργών του που παραμένουν άγνωστοι και αναζητούνται, για κλοπή σε οικία, κλοπή οχήματος και εμπρησμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες στις 26 Ιανουαρίου 2025 διέρρηξαν κατοικία σε περιοχή του Πύργου, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο. Αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Για τη μετακίνησή τους φέρεται να χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο που είχαν κλέψει νωρίτερα από την περιοχή της Ανδραβίδας. Το όχημα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα κοντά στο Λευκοχώρι Ηλείας, ολοσχερώς κατεστραμμένο από φωτιά, την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκάλεσαν οι ίδιοι οι δράστες προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Απόπειρα διάρρηξης σε περίπτερο

Σε δεύτερη υπόθεση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ημεδαπό άνδρα για απόπειρα κλοπής σε περίπτερο στον Πύργο.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος στις 19 Μαρτίου 2026 επιχείρησε να παραβιάσει την κλειδαριά περιπτέρου, προκαλώντας φθορές στην εγκατάσταση. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εισέλθει στον χώρο ούτε να αφαιρέσει αντικείμενα ή χρήματα.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.