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Διακοπτό: Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος

Διακοπτό: Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκ...

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε νεκρός ένας 40χρονος Αλβανός υπήκοος σε περιοχή του Διακοπτού το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονες που είχαν αρκετές ημέρες να δουν τον άνδρα ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός, ενώ η σορός του βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων εξετάσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου.

πηγη aigiovoice

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια
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