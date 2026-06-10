Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει ασθενοφόρο στην Περιμετρική – Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εν κινήσει ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας στην Περιμετρική Πατρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Εγλυκάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα.

Χάρη στην άμεση αντίδραση του πληρώματος, ο ασθενής απομακρύνθηκε εγκαίρως από το ασθενοφόρο, χωρίς να κινδυνεύσει, και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή και των εργαζομένων της Ολυμπίας Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, ωστόσο για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεκόπη, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην Περιμετρική.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται.