Ο θλιμμένος γορίλας Kiyomasa κάνει τον γύρο του κόσμου

Ένα βίντεο που δείχνει τον γορίλα Kiyomasa σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο γορίλας Kiyomasa όπως θα δείτε είναι πολύ μελαγχολογικός έως και πικραμένος μετά από καυγά με την σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του: «τι μπορεί να έκανα λάθος;

Το βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, δείχνει τον Kiyomasa να κάθεται μόνος του χαμένος στις σκέψεις του. Αυτό που κάνει το βίντεο ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι η σειρά από ανθρώπινες εκφράσεις και χειρονομίες που κάνει ο γορίλας.

Κάποια στιγμή ο Kiyomasa ακουμπά με το χέρι το πηγούνι του μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής.

Στη συνέχεια σφίγγει τα πόδια του μεταξύ τους, ξύνει το κεφάλι του και κοιτάζει μακριά, με αποτέλεσμα πολλοί στα σχόλια να αστειεύονται λέγοντας ότι επαναλάμβανε ένα επιχείρημα στο μυαλό του.

Το κλιπ έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με την ευφυΐα και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα των μεγάλων πιθήκων. Οι γορίλες είναι από τους στενότερους ζωντανούς συγγενείς της ανθρωπότητας, μοιράζοντας περίπου το 98% του DNA τους με τον άνθρωπο. Οι ερευνητές έχουν τεκμηριώσει εδώ και καιρό την ικανότητά τους να εκφράζουν συναισθήματα όπως στοργή, θλίψη, περιέργεια, ακόμη και ζήλια.