Αίγιο: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός -Στο μικροσκόπιο το «κενό» των 6 ωρών μετά τη δολοφονία μητέρας και γιου

Ο Ιταλός είναι ο βασικός ύποπτος του εγκλήματος παρότι επιμένει στο ότι κοιμόταν τη στιγμή της δολοφονίας και δεν άκουσε τίποτα

Δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς ο 65χρονος για την μη εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. O 65χρονος που συνελήφθη για οπλοκατοχή, αν και αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, φέρεται πως δεν έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που φέρει αμυχές στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ, όταν βρήκε τις σορούς των θυμάτων. Οι Αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν όλα όσα συνέβησαν το κρίσιμο διάστημα των 6 ωρών, στον Λόγγο του Αιγίου: δηλαδή από τη στιγμή που τα δύο θύματα της δολοφονίας άφησαν την τελευταία τους πνοή, μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία ενημερώθηκε για το έγκλημα. Άλλωστε ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, όταν βρήκε τα θύματα, ειδοποίησε έναν φίλο του και όχι την αστυνομία. Έτσι οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα έκαναν οι δύο φίλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Τα θύματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ξεψύχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης ενώ οι σοροί τους βρέθηκαν το μεσημέρι. Ο ύποπτος επιμένει στο ότι κοιμόταν τη στιγμή της δολοφονίας και δεν άκουσε τίποτα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έκαναν «φύλο και φτερό» το μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, δεν βρήκαν ούτε ένα σημάδι διάρρηξης που θα δικαιολογούσε τον ισχυρισμό του, όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας αλλά και τα κίνητρά του.

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