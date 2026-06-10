Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Οκτώ συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει παράνομη δράση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Χειροπέδες και στον εγκέφαλο του κυκλώματος

Κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα ερευνών έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φυσίγγια.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.