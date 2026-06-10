Πάτρα: Η «Οδύσσεια» ενός πρώην νοσοκομείου- Κτίριο «φάντασμα» 9 χρόνια το 409- Η αγωνία για την τύχη του και οι «φωνές» για τον δημόσιο χαρακτήρα αξιοποίησης

Μάλιστα ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί το 2023 για αξιοποίηση από ιδιώτη δεν ευδοκίμησε και είχε προκαλέσει αντιδράσεις ενώ οι «φωνές» συγκλίνουν στον δημόσιο χαρακτήρα της αξιοποίησής του.

Φορείς ζητούν την αξιοποίησή του ως δημόσια δομής υγείας και αντιτάσσονται στην εμπορική εκμετάλλευση από ιδιώτη.

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά και από νέες παρεμβάσεις θεσμικών προσώπων και φορέων που εκφράζουν αγωνία για τις εξελίξεις, χτυπώντας καμπανάκια για περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τη λήψη αποφάσεων και κίνδυνο, είτε κατεδάφισης είτε εμπορικής αξιοποίησης του χώρου και τάσσονται υπέρ τoυ δημόσιου χαρακτήρα του.

Το κτίριο, που ανεγέρθηκε με δαπάνες του βιομήχανου Βασίλη Μαραγκόπουλου από τα Βραχνέικα, τα οποία και έχει ευεργετήσει, στέκει σήμερα βουβό σαν «φάντασμα» , παραδομένο στη φθορά του χρόνου και με ευκολία διακρίνεις ακόμα και σπασμένα τζάμια.

Έκτοτε πολλές συζητήσεις και προτάσεις για την «τύχη» του, άλλες με αποδοχή άλλες όχι, με ένα βέβαιο αποτέλεσμα, ως σήμερα. Το «μέλλον» του είναι ακόμα άδηλο.

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τη στιγμή που το 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Πάτρας έκλεισε τις πύλες του, οπότε και μετεγκαταστάθηκαν οι κλινικές (ΩΡΛ- Οφθαλμολογική, Μαιευτική, Γυναικολογική, Ουρολογική κ.α.) στο Νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα.

Οι προτάσεις και οι τελευταίες παρεμβάσεις

Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ- Ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα

Την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητά με την νέα προ ημερών παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα.

Στην επιστολή του, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, στο Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πλησιέστερες λειτουργικές δομές βρίσκονται στην Τρίπολη και την Αθήνα.

Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας.

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μία νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το μέλλον του ακινήτου, καθώς, όπως αναφέρεται, υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τη λήψη αποφάσεων, με τον κίνδυνο είτε κατεδάφισης είτε εμπορικής αξιοποίησης του χώρου.

Ο Σύλλογος προτείνει τη δημιουργία πρότυπης υγειονομικής δομής μέσω συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας, με λειτουργία Τμημάτων Επειγόντων, εξωτερικών ιατρείων και σταδιακή επαναφορά νοσηλευτικών και χειρουργικών υποδομών.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η μεταστέγαση της 5ης ΤΟΜΥ Άνω Πόλης, η δημιουργία μονάδας φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου, αλλά και η αξιοποίηση χώρων για ανάγκες του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος ζητά από την κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσουν άμεσα στη διατήρηση του 409 ΣΝ υπό τον έλεγχο του ΥΕΘΑ, στην έγκριση προγράμματος ανακαίνισης και στη θεσμοθέτηση συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως «η Πάτρα, ως τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πύλη προς τη Δύση, δεν μπορεί να παραμένει χωρίς στρατιωτική υγειονομική δομή».

Στη Βουλή το θέμα

Αν. Παναγιωτόπουλος: «Να δοθεί τέλος στην εγκατάλειψη του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών»

Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με την συνυπογραφή δέκα (10) βουλευτών, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών, τασσόμενοι υπέρ της επαναλειτουργίας ως δημόσιας Δομής Υγείας.

Με την ερώτηση ζητείται από τον Υπουργό Άμυνας. ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες αξιοποίησης του πρώην 409 ΣΝ, αν σκοπεύει ή όχι την εμπορική εκμετάλλευσή του και αν εξετάζεται η επαναλειτουργία του ως δημόσιας υγειονομικής δομής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται στην ερώτηση ότι "παρά τη στρατηγική σημασία του κτιριακού συγκροτήματος για την υγειονομική κάλυψη στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων αλλά και των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για την δημόσια αξιοποίησή του. Στην απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε προηγούμενη κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή πριν έναν χρόνο, περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί «διαδικασιών αξιοποίησης», χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση για τον χαρακτήρα των σχεδιασμών του.

Τονίζεται ότι η Δυτική Ελλάδα, με περίπου 1.300 στρατευσίμους να εκπαιδεύονται στην περιοχή, στερείται σήμερα άμεσης πρόσβασης σε στρατιωτική υγειονομική δομή, ενώ οι πιέσεις που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας της Πάτρας κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης εφεδρικών δημόσιων δομών υγείας. Η επαναλειτουργία του πρώην 409 ΣΝ θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη αναγκών στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων και πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και έκτακτες συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Πατρέων αλλά και οι υπάλληλοι του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου αντιτίθενται στα σενάρια μακροχρόνιας εκμίσθωσης του ακινήτου για εμπορική χρήση ή την κατεδάφιση του, με σαφή αιτήματα υπέρ της δημόσιας αξιοποίησής του».

Και καταλήγει η ερώτηση: «Η διατήρηση και δημόσια αξιοποίηση του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν αποτελεί μόνο ζήτημα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να εγκαταλείψει την αοριστία και να παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Να σημειωθεί ότι αυτές είναι οι πιο πρόσφατες παρεμβάσεις που επαναφέρουν το θέμα στο προσκήνιο και έχει προηγηθεί σειρά άλλων από πρόσωπα και φορείς