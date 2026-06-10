Νίκος Πλακιάς: «Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος»

Ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή στα social media αναφέρθηκε με αφορμή τις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης για την τραγωδία και στο πως η τραγωδία στα Τέμπη γέννησε πολιτικούς και θα γεννήσει στο μέλλον κι άλλους.

Στους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη ότι «ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι, δυστυχώς η εντύπωση μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη», αναφέρεται αρχικά ο Νίκος Πλακιάς.

Κατά την εκτίμησή του μόνο «τέσσερις, πέντε είναι ενήμεροι για τα πάντα» και «οι υπόλοιποι τριάντα είδαν φως και μπήκαν, καμία εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου».

Επιπλέον, αναφέρεται στους «υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολοίπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια».

Τέλος γράφει πως «στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο» ο Νίκος Πλακιάς καταλήγει στο «συμπέρασμα: Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Παρακολουθώντας την δίκη στην Λάρισα από τις πρώτες ημέρες τα μάτια μου ήταν και στους δικηγόρους των οικογενειών.

Ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι γιατί βρισκόμαστε εκεί για ποια δικογραφία είμαστε εκεί και αν γνωρίζουν την δικογραφία.

Δυστυχώς η εντύπωση μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη.

Είναι πως είναι τώρα με τις πανελλήνιες εξετάσεις κάτι παρόμοιο.

Τέσσερις πέντε είναι ενήμεροι για τα πάντα .

Οι υπόλοιποι τριάντα είδαν φως και μπήκαν .

Καμία εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου.

Και καμιά εικοσαριά δεν τους γνωρίζουμε όπως ούτε και τις οικογένειες που εκπροσωπούν .

Υπάρχουν και οι επτά υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολοίπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια.

Συμπέρασμα:

Στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Είναι αυτοί οι ίδιοι που και του χρόνου μετά τις εθνικές εκλογές και με κάποια άλλη κυβέρνηση πάλι τα ίδια θα λένε .

(Ήδη τρεις έχουν δώσει την συγκατάθεση τους για να μπουν σε ψηφοδέλτια διαφόρων κομμάτων.)

Είναι πως πηγαίναμε να γράψουμε εξετάσεις και επειδή ήμασταν αδιάβαστοι πάντα μας έφταιγε ο καθηγητής ή τα δύσκολα θέματα.

Και θυμηθείτε κάτι τελευταίο όλοι όσοι μέχρι τώρα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι όσοι είμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίας θα πολιτευτούμε είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι πολιτευθήκαν και θα πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας .

Το Σάββατο θα δείτε έναν ακόμα από αυτούς να δηλώνει υποστηρικτής ενός κόμματος.

Συμπέρασμα:

Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος.

Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει.