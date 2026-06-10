Ράμα, Μακρόν, Μελόνι, Τραμπ πρωταγωνιστές στα πιο viral AI βίντεο

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τρολάρει τους ισχυρούς του πλανήτη

Από τον Έντι Ράμα και τον Εμανουέλ Μακρόν μέχρι την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όλο και περισσότεροι ηγέτες βρίσκονται στο επίκεντρο viral δημιουργιών AI. Βίντεο και εικόνες που άλλοτε σατιρίζουν και άλλοτε παραπλανούν εκατομμύρια χρήστες, μετατρέπουν τους ισχυρούς του πλανήτη στους πιο απρόσμενους πρωταγωνιστές του διαδικτύου. Το τελευταίο παράδειγμα έρχεται από την Αλβανία, όπου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που τον εμφάνιζε να φορά δερμάτινη μίνι φούστα και γυναικεία εσώρουχα.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DZUjC8wuWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DZUjC8wuWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DZUjC8wuWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edi Rama (@ediramaal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Όποιος κι αν το έφτιαξε, μπράβο του». Ωστόσο, το βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Αποτελούσε σατιρική αναφορά στις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από το αμφιλεγόμενο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ στις ακτές της Αδριατικής. Το έργο, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα και μαρίνα σε περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Σε δημόσια ομιλία του στις 7 Ιουνίου, ο Ράμα είχε χλευάσει bloggers και influencers που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημοσιότητα παρά για την ουσία της υπόθεσης.

Ο Μακρόν που… διασκέδασε με τα deepfakes του

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηγέτη που επέλεξε να αξιοποιήσει ο ίδιος τα AI βίντεο προς όφελός του. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο παρελθόν μια σειρά από χιουμοριστικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα οποία εμφανιζόταν σε σουρεαλιστικές σκηνές και διαφορετικούς ρόλους, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα που προκάλεσαν για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνολογίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Bien joué… <a href="https://t.co/zthA2zIBja">pic.twitter.com/zthA2zIBja</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://x.com/EmmanuelMacron/status/1888589398620389708?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το viral «φιλί» της Μελόνι με τον Έλον Μασκ και η φωτογραφία με τα εσώρουχα Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο της τεχνητής νοημοσύνης όταν κυκλοφόρησε ευρέως ένα βίντεο που την έδειχνε να φιλά τον Έλον Μασκ.

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα social media, με πολλούς χρήστες να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για πραγματικό στιγμιότυπο. Σύντομα αποκαλύφθηκε η αλήθεια, δηλαδή ότι επρόκειτο για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα AI βίντεο. Η Μελόνι είχε αναρτήσει fake φωτογραφία με εσώρουχα προειδοποιώντας για την ΑΙ και τους κινδύνους των deepfakes. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απεικονίζεται καθισμένη σε ένα κρεβάτι φορώντας εσώρουχα. «Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε κιόλας αρκετά την εμφάνισή μου. Ομως το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο» είχε σχολιάσει τις επίμαχες φωτογραφίες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.<br><br>Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… <a href="https://t.co/or44qru2qj">pic.twitter.com/or44qru2qj</a></p>— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) <a href="https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2051672420440764626?ref_src=twsrc%5Etfw">May 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Τραμπ, ο Πούτιν και τα ατελείωτα memes Αν υπάρχει ένας πολιτικός που έχει μετατραπεί σε μόνιμο πρωταγωνιστή AI περιεχομένου, αυτός είναι αδιαμφισβήτητα ο Ντόναλντ Τραμπ. Από χορευτικά βίντεο και τραγούδια και σκηνές δράσης μέχρι εντελώς φανταστικά σενάρια, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται καθημερινά σε αμέτρητες δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης που συγκεντρώνουν εκατομμύρια views.

Δίπλα του συναντά κανείς συχνά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν επίσης πρωταγωνιστήσει σε πλήθος σατιρικών AI βίντεο και εικόνων που τους τοποθετούν σε απίθανες ή κωμικές καταστάσεις.

Από τα αμέτρητα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δεν θα μπορούσε να λείπει και το προκλητικό AI video του Τραμπ για τη Γάζα που ονειρεύεται:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DGhfpgHsOg6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DGhfpgHsOg6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DGhfpgHsOg6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Ο Πάπας Φραγκίσκος με το μπουφάν Balenciaga που ξεγέλασε τον κόσμο Μία από τις πιο διάσημες εικόνες που δημιουργήθηκαν ποτέ με τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορούσε πολιτικό αλλά τον Πάπα Φραγκίσκο. Η φωτογραφία που τον έδειχνε να φορά ένα εντυπωσιακό λευκό μπουφάν υψηλής ραπτικής τύπου Balenciaga έκανε τον γύρο του κόσμου, με χιλιάδες χρήστες να θεωρούν αρχικά ότι ήταν αυθεντική.