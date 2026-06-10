Ράμα, Μακρόν, Μελόνι, Τραμπ πρωταγωνιστές στα πιο viral AI βίντεο

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τρολάρει τους ισχυρούς του πλανήτη
Από τον Έντι Ράμα και τον Εμανουέλ Μακρόν μέχρι την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όλο και περισσότεροι ηγέτες βρίσκονται στο επίκεντρο viral δημιουργιών AI.
Βίντεο και εικόνες που άλλοτε σατιρίζουν και άλλοτε παραπλανούν εκατομμύρια χρήστες, μετατρέπουν τους ισχυρούς του πλανήτη στους πιο απρόσμενους πρωταγωνιστές του διαδικτύου.
Το τελευταίο παράδειγμα έρχεται από την Αλβανία, όπου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που τον εμφάνιζε να φορά δερμάτινη μίνι φούστα και γυναικεία εσώρουχα.
Ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Όποιος κι αν το έφτιαξε, μπράβο του». Ωστόσο, το βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Αποτελούσε σατιρική αναφορά στις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από το αμφιλεγόμενο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ στις ακτές της Αδριατικής.
Το έργο, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα και μαρίνα σε περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Σε δημόσια ομιλία του στις 7 Ιουνίου, ο Ράμα είχε χλευάσει bloggers και influencers που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημοσιότητα παρά για την ουσία της υπόθεσης.
Ο Μακρόν που… διασκέδασε με τα deepfakes του
Ο Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηγέτη που επέλεξε να αξιοποιήσει ο ίδιος τα AI βίντεο προς όφελός του.
Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο παρελθόν μια σειρά από χιουμοριστικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα οποία εμφανιζόταν σε σουρεαλιστικές σκηνές και διαφορετικούς ρόλους, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα που προκάλεσαν για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνολογίας.
Το viral «φιλί» της Μελόνι με τον Έλον Μασκ και η φωτογραφία με τα εσώρουχα
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο της τεχνητής νοημοσύνης όταν κυκλοφόρησε ευρέως ένα βίντεο που την έδειχνε να φιλά τον Έλον Μασκ.
Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα social media, με πολλούς χρήστες να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για πραγματικό στιγμιότυπο.
Σύντομα αποκαλύφθηκε η αλήθεια, δηλαδή ότι επρόκειτο για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα AI βίντεο.
Η Μελόνι είχε αναρτήσει fake φωτογραφία με εσώρουχα προειδοποιώντας για την ΑΙ και τους κινδύνους των deepfakes. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απεικονίζεται καθισμένη σε ένα κρεβάτι φορώντας εσώρουχα.
«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε κιόλας αρκετά την εμφάνισή μου. Ομως το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο» είχε σχολιάσει τις επίμαχες φωτογραφίες.
Ο Τραμπ, ο Πούτιν και τα ατελείωτα memes
Αν υπάρχει ένας πολιτικός που έχει μετατραπεί σε μόνιμο πρωταγωνιστή AI περιεχομένου, αυτός είναι αδιαμφισβήτητα ο Ντόναλντ Τραμπ.
Από χορευτικά βίντεο και τραγούδια και σκηνές δράσης μέχρι εντελώς φανταστικά σενάρια, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται καθημερινά σε αμέτρητες δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης που συγκεντρώνουν εκατομμύρια views.
Δίπλα του συναντά κανείς συχνά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν επίσης πρωταγωνιστήσει σε πλήθος σατιρικών AI βίντεο και εικόνων που τους τοποθετούν σε απίθανες ή κωμικές καταστάσεις.
Από τα αμέτρητα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δεν θα μπορούσε να λείπει και το προκλητικό AI video του Τραμπ για τη Γάζα που ονειρεύεται:
Ο Πάπας Φραγκίσκος με το μπουφάν Balenciaga που ξεγέλασε τον κόσμο
Μία από τις πιο διάσημες εικόνες που δημιουργήθηκαν ποτέ με τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορούσε πολιτικό αλλά τον Πάπα Φραγκίσκο.
Η φωτογραφία που τον έδειχνε να φορά ένα εντυπωσιακό λευκό μπουφάν υψηλής ραπτικής τύπου Balenciaga έκανε τον γύρο του κόσμου, με χιλιάδες χρήστες να θεωρούν αρχικά ότι ήταν αυθεντική.
Η εικόνα αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής στη δημόσια συζήτηση για τα deepfakes, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει πειστικό περιεχόμενο που δυσκολεύεται να ξεχωρίσει κανείς από την πραγματικότητα.
πηγη newsit
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