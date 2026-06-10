Πάτρα:Αποχή των δικηγόρων σήμερα -Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δικαστικό Μέγαρο

Σε αποχή από τα ακροατήρια προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, οι δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 8 Ιουνίου.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών από τις 11:00 έως τις 12:00, με τον Σύλλογο να καλεί τα μέλη του να δώσουν το «παρών».

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών, ιδιαίτερα μετά τους εννέα αιφνίδιους θανάτους κρατουμένων που καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει τη συμπαράστασή του στην πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων και στα αιτήματα του κλάδου.

Οι εξαιρέσεις από την αποχή

Σύμφωνα με την απόφαση, οι προσωρινές διαταγές θα συζητούνται κανονικά, ενώ άδειες συμμετοχής θα χορηγούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

Υποθέσεις με κίνδυνο παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

Ποινικές υποθέσεις πλημμελημάτων με συμπληρωμένα έξι έτη στον πρώτο βαθμό και επτά έτη στον δεύτερο βαθμό.

Κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον πρώτο βαθμό και δεκαοκτώ έτη στον δεύτερο βαθμό.

Ποινικές δίκες δεύτερου βαθμού με κρατούμενο λόγω πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.

Υποθέσεις προσωρινά κρατουμένων που βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης.

Αυτόφωρες διαδικασίες και συνοδείες.

Η σημερινή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δικαστηρίων της Πάτρας, με τον Δικηγορικό Σύλλογο να ζητά την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει τόσο στο σωφρονιστικό σύστημα όσο και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.





