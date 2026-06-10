Αίγιο: Σήμερα η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα, της συντρόφου του και του πατέρα του

Ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τετάρτη, ο 56χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του, μετά την αναβολή που δόθηκε από το δικαστήριο στην αρχική εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι παρέμειναν υπό κράτηση στα κρατητήρια της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αιγίου μέχρι τη νέα δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι.

Ο 56χρονος αντιμετωπίζει παράλληλα τη διαδικασία που αφορά το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία , όπου καταζητείται για την υπόθεση δολοφονίας του ομογενούς Γ. Γιαννόπουλου το 1999. Το ζήτημα της έκδοσης θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Στην υπόθεση του Αυτόφωρου, ο 86χρονος πατέρας του κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε βαλλίστρα, ενώ η σύντροφος του 56χρονου και ο ίδιος αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών έως ότου ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Εφετών σχετικά με το αίτημα έκδοσής του, ανεξάρτητα από την έκβαση της σημερινής δίκης στο Αίγιο.



