Ηλιούπολη:Σε ρινγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο - Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι

Σε ρινγκ μετατράπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηλιούπολης με τα χειρότερα να αποφεύγονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ ενώ έπεσε «μαύρο» στη ζωντανή μετάδοση η οποία προβαλλόταν διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Hlioupolitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό.