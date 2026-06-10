Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό

Διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου - Στις φλόγες λεωφορείο και αυτοκίνητα

Σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του φερόμενου δράστη οδηγείται την Τετάρτη στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης. Δείτε εικόνα από το Μπέλφαστ:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man <a href="https://t.co/FX8maCMalK">pic.twitter.com/FX8maCMalK</a></p>— Politics UK (@PolitlcsUK) <a href="https://x.com/PolitlcsUK/status/2064425492992733256?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.<br><br>The police have been deployed across the city. <a href="https://t.co/JBwbwnZj1i">pic.twitter.com/JBwbwnZj1i</a></p>— The British Patriot (@TheBritLad) <a href="https://x.com/TheBritLad/status/2064426861011116145?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παρά τις συστάσεις των Αρχών για ηρεμία, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους του Μπέλφαστ. Πολλοί από αυτούς φορούσαν μάσκες και επιτέθηκαν σε σπίτια που διαμένουν μετανάστες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A large group rioters is attacking migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast. <a href="https://t.co/o9yjynArd4">pic.twitter.com/o9yjynArd4</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://x.com/visegrad24/status/2064462021039439888?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα στα βαν της αστυνομίας. Αργότερα πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast. <br><br>Emergency services are heading that way.<br><br>An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. <a href="https://x.com/BelTel?ref_src=twsrc%5Etfw">@BelTel</a> <a href="https://t.co/YuNYtTWIXf">pic.twitter.com/YuNYtTWIXf</a></p>— Kevin Scott (@Kscott_94) <a href="https://x.com/Kscott_94/status/2064448955467931795?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταραχοποιοί εισβάλλουν και σε σπίτια πολλαπλής κατοικίας μεταναστών (Houses in Multiple Occupation, μια μορφή στέγασης που χρηματοδοτείται από τον φόρο εισοδήματος για αιτούντες άσυλο) στο Μπέλφαστ και έβαλαν φωτιά. Πυρκαγιές αναφέρονται σε αρκετές περιοχές της πόλης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br><br>Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.<br><br>It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. <a href="https://t.co/lOlgBXzOH7">pic.twitter.com/lOlgBXzOH7</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://x.com/visegrad24/status/2064458256668315912?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. <a href="https://t.co/KJ3gCqoTc2">pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2</a></p>— Outpost Media (@OutpostMediaUK) <a href="https://x.com/OutpostMediaUK/status/2064458095485399115?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε συνοικία στο ανατολικό Μπέλφαστ, αναφέρει το BBC, περίπου 100 μασκοφόροι κυκλοφορούσαν σε δρόμους της περιοχής σπάζοντας πόρτες και παράθυρα ενώ φώναζαν ότι «διώχνουμε τους ξένους».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> JUST IN : Allegedly houses homing migrants are being set alight. At least 3 houses just on this one residential street in Belfast, Northern Ireland are on fire. <a href="https://t.co/VfGJEPqt9v">https://t.co/VfGJEPqt9v</a> <a href="https://t.co/ytKrM1Os2x">pic.twitter.com/ytKrM1Os2x</a></p>— Sacred Britannia (@sacredbritannia) <a href="https://x.com/sacredbritannia/status/2064453540794241036?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά των μεταναστών έγιναν και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας, από το Λονδίνο ως τη Γλασκώβη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’<br><br>Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. <a href="https://t.co/ae4VssSx22">pic.twitter.com/ae4VssSx22</a></p>— VoxPopuli (@vpopulimedia) <a href="https://x.com/vpopulimedia/status/2064429028988031220?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>