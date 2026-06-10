Σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Apache

Τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες «νόμιμης άμυνας» κατά του Ιράν.

Λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι αναμένει «πολύ ισχυρή» ανταπόδοση, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές για αντίποινα και ισχυρισμούς περί επίθεσης κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Σε νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν , καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν , ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/nmeOOVXAcD">https://t.co/nmeOOVXAcD</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064512017197941163?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν με πυρομαχικά ακριβείας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η διοίκηση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ουάσιγκτον (00:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγούμενη ημέρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…</p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064457103134343170?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση συνιστά «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης», ενώ πρόσθεσε ότι τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή.

Ο Τραμπ προανήγγειλε σκληρή απάντηση

Λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά στην κατάρριψη του Apache.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «πολύ ισχυρή» ανταπόδοση.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό δίκτυο σημείωσε ότι η δήλωση έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της CENTCOM για την έναρξη των πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκρήξεις σε στρατηγικές περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές στρατηγικής σημασίας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κεσμ, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στην επαρχία Τζασκ.

Ανταποκριτής του κρατικού δικτύου IRIB στην Τζασκ ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 02:35 τοπική ώρα, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες μετέδωσαν και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για το Κεσμ και τη Μπαντάρ Αμπάς.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε ακόμη ότι στόχος επιθέσεων έγιναν το λιμάνι της Τζασκ και εγκατάσταση στην περιοχή Κουχ Μομπάρακ.

Το νησί Κεσμ θεωρείται σημαντικό τμήμα της αμυντικής διάταξης του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Μπαντάρ Αμπάς φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της χώρας. Η Τζασκ διαθέτει επίσης ισχυρή ναυτική παρουσία και στρατηγικό εμπορικό λιμάνι ανατολικά του στενού.

Η Τεχεράνη μιλά για επίθεση στον 5ο Στόλο

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα με επίθεση κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο Tasnim αναφέρεται ότι «ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drone στις 02:30 τα ξημερώματα κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τον ισχυρισμό αυτό, ενώ δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν τις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και Κεσμ, προκαλώντας ζημιές σε πύργο επικοινωνιών στη Σιρίκ και καταστρέφοντας δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπαμανί.

Σειρήνες σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Τεχεράνης, οι αρχές του Μπαχρέιν ενεργοποίησαν τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Ανάλογος συναγερμός σήμανε και στο Κουβέιτ.

Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν «εχθρικούς εναέριους στόχους» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.