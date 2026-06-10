Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών και η στάση του 65χρονου- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ

Οι αντιφάσεις, οι αμυχές στο σώμα του και το φρεσκοπλυμένο ρούχο που εξετάζεται για ίχνη αίματος
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου με θύμα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως εκείνος απλά βρήκε τους δύο αγαπημένους τους νεκρούς και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.
Οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε κατά την ανάκριση, ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι που βρέθηκαν θαμμένα σε γλάστρα, έξω από το μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, οι αμυχές που φέρει στα χέρια αλλά και ένα φρεσκοπλυμένο ρούχο που φέρει κόκκινο λεκέ, φέρνουν άλλη τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας. Βάσει αυτών, οι αρχές εκτιμούν πως ο 65χρονος είναι ο βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το Αίγιο.
Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι η 54χρονη πάλεψε για τη ζωή της πριν πέσει νεκρή. Ο ιατροδικαστής βρήκε πολλαπλά, αμυντικά τραύματα στο κορμί της γεγονός που δείχνει πως επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατέψει τον εαυτό της.
Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει. Το σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι οι δύο άνδρες να είχαν καυγά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο 26χρονος να τον τραυματίσει θανάσιμα, ενώ κοιμόταν.
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν μία αγαπημένη οικογένεια, ενώ ο 65χρονος ένας ήρεμος άνδρας ο οποίος αγαπούσε πολύ τον 26χρονο γιο της που δεν ήταν βιολογικό του παιδί.
Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς ένιωθε έντονη δυσφορία
Οι αντιφάσεις
Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει ίχνη αίματος.
Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του 65χρονου.
Ο άνδρας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, όμως στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.
Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν οι σοροί των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.
Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και πως προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η εικόνα από το σπίτι δείχνει πεδίο μάχης καθώς έπιπλα και αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα και ηλεκτρικές συσκευές πεταμένες στο πάτωμα.
Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.
Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία θα ρίξουν φως σε αυτή την αδιανόητη δολοφονία.
Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να αποκλείσουν σενάρια για τα κίνητρα και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.
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