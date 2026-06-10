Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών και η στάση του 65χρονου- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου με θύμα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως εκείνος απλά βρήκε τους δύο αγαπημένους τους νεκρούς και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε κατά την ανάκριση, ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι που βρέθηκαν θαμμένα σε γλάστρα, έξω από το μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, οι αμυχές που φέρει στα χέρια αλλά και ένα φρεσκοπλυμένο ρούχο που φέρει κόκκινο λεκέ, φέρνουν άλλη τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας. Βάσει αυτών, οι αρχές εκτιμούν πως ο 65χρονος είναι ο βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το Αίγιο.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι η 54χρονη πάλεψε για τη ζωή της πριν πέσει νεκρή. Ο ιατροδικαστής βρήκε πολλαπλά, αμυντικά τραύματα στο κορμί της γεγονός που δείχνει πως επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατέψει τον εαυτό της.

Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει. Το σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι οι δύο άνδρες να είχαν καυγά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο 26χρονος να τον τραυματίσει θανάσιμα, ενώ κοιμόταν.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν μία αγαπημένη οικογένεια, ενώ ο 65χρονος ένας ήρεμος άνδρας ο οποίος αγαπούσε πολύ τον 26χρονο γιο της που δεν ήταν βιολογικό του παιδί.