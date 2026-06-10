Πάτρα: Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι στην οδό Αυστραλίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην οδό Αυστραλίας, στην Πάτρα, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νεαρή γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου.

Παρά τη σφοδρότητα της εκτροπής, η οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το ατύχημα. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό εξέταση.