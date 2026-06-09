Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να πάρει διαζύγιο από τη Χλόη

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» συνεχίζεται στον ALPHA με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 10 Ιουνίου

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν. Την ίδια στιγμή, ο Περικλής πανικοβάλλεται όταν ο Πέτρος τον ακούει να μιλά τρυφερά σε κάποιον «Ζακ» και σπεύδει να καλύψει την αλήθεια με τη βοήθεια της Ελένης και της Άννας.

Ο Βεργάδης ζητά από τον Αντρέα να αποσυρθεί από την υπόθεση του Μαρκόπουλου, απειλώντας τον ότι αλλιώς θα καταλήξει κι ο ίδιος στη φυλακή. Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά.