Η Άντζελα Δημητρίου ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της- «Μπορεί να γίνει ταινία»

Τι ανέφερε η τραγουδίστρια
Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τρίτης 09.06.2026, αναφερόμενη στα σχέδιά της για την αυτοβιογραφία της, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά.
Η Άντζελα Δημητρίου, μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες της ελληνικής μουσικής σκηνής, αποκάλυψε ότι εργάζεται εντατικά πάνω στο βιβλίο της, το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την πορεία της.
«Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια.
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιστορία της ζωής της να μεταφερθεί κάποια στιγμή και στη μεγάλη οθόνη, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις γύρω από ένα τέτοιο εγχείρημα.
Αναφερόμενη στο ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την υποδυθεί σε μια πιθανή κινηματογραφική μεταφορά, δήλωσε με χιούμορ: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι…».
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