Κατάρριψη Apache: Η αλλαγή τόνου από τον Τραμπ και η ένταση με την Τεχεράνη

Απομακρύνεται η εκεχειρία;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το περιστατικό που εμπλέκεται το Ιράν «μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς. Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», πρόσθεσε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">?????? ?. ????? ????? ?????? ???? - ??:?? ?? ??? ??.??.?? <a href="https://t.co/UHxxMHlLEQ">pic.twitter.com/UHxxMHlLEQ</a></p>— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) <a href="https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2064387343633756344?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες», προειδοποιώντας πως «παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα». Ο Αραγτσί υπονοεί ότι το αμερικανικό Apache κατέπεσε από ανθρώπινο λάθος «Οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούν κοντά στην επικράτειά μας αντιμετωπίζουν διαρκώς κινδύνους λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, ατυχημάτων ή ακόμη και του ενδεχομένου να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν από την περιοχή. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire. <br><br>To reduce risk, best solution is for them to leave.<br><br>We prefer language of diplomacy but speak other languages too. <a href="https://t.co/5DDgHAscBj">pic.twitter.com/5DDgHAscBj</a></p>— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) <a href="https://x.com/araghchi/status/2064410758587339035?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>