Κατάρριψη Apache: Η αλλαγή τόνου από τον Τραμπ και η ένταση με την Τεχεράνη

Απομακρύνεται η εκεχειρία;
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το περιστατικό που εμπλέκεται το Ιράν «μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.
Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς. Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες», προειδοποιώντας πως «παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».
Ο Αραγτσί υπονοεί ότι το αμερικανικό Apache κατέπεσε από ανθρώπινο λάθος
«Οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούν κοντά στην επικράτειά μας αντιμετωπίζουν διαρκώς κινδύνους λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, ατυχημάτων ή ακόμη και του ενδεχομένου να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν από την περιοχή.
Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες».
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Είχε προηγηθεί η συντριβή ενός μαχητικού-βομβαρδιστικού F-15E τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, με τους δύο πιλότους να διασώζονται, ο ένας εκ των οποίων έπειτα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε προηγουμένως πως «δύο μέλη του πληρώματος» ενός ελικοπτέρου Apache AH-64 διασώθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις κοντά στην πλευρά του Ομάν, περίπου δύο ώρες μετά το χτύπημα.
Απομακρύνεται η εκεχειρία;
Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μιας εκεχειρίας, όπως είχε ανακοινωθεί την 8η Απριλίου στον πόλεμο στον Κόλπο.
Και αυτό γιατί σηματοδοτεί αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις του, όταν είχε υποστηρίξει ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται «στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάνοντας λόγο για χρονικό ορίζοντα «δύο-τριών ημερών».
Την Δευτέρα (0906/2026), το Ισραήλ και το Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους, έπειτα από έκκληση του Τραμπ για παύση των πρώτων απευθείας ανταλλαγών πυρών από τον Απρίλιο, ωστόσο η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της συμμάχου του Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα για την πτώση του ελικοπτέρου Apache, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι τα δύο μέλη του πληρώματος είναι «καλά στην υγεία τους», καθώς διασώθηκαν από αμερικανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφανείας, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στο ποιος ευθύνεται για την κατάρριψη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr