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Νάπολη Πατρών: Τρία στα τρία στην Ευρώπη!

Νάπολη Πατρών: Τρία στα τρία στην Ευρώπη!
Σταθόπουλος Τάσσος
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Τελικός αγώνας Γ Ομίλου

Τρεις αναμετρήσεις, τρεις νίκες και η ήδη εξασφαλισμένη θέση στον γύρο των «16» έγινε πρωτιά με πλεονέκτημα!

Λίγο νωρίτερα η Beach Soccer Νάπολη Πατρών νίκησε στη Nazaré της Πορτογαλίας την GD Alfarim Πορτογαλίας με 4-3 πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο τερματίζοντας στην κορυφή του Γ Ομίλου στο Euro Winners Cup 2026.

Έτσι στην κλήρωση για τον γύρο των «16» θα είναι στους ισχυρούς!

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Beach Soccer Νάπολη Πατρών Νάπολη Πατρών
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