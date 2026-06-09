Νάπολη Πατρών: Τρία στα τρία στην Ευρώπη!

Τρεις αναμετρήσεις, τρεις νίκες και η ήδη εξασφαλισμένη θέση στον γύρο των «16» έγινε πρωτιά με πλεονέκτημα!

Λίγο νωρίτερα η Beach Soccer Νάπολη Πατρών νίκησε στη Nazaré της Πορτογαλίας την GD Alfarim Πορτογαλίας με 4-3 πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο τερματίζοντας στην κορυφή του Γ Ομίλου στο Euro Winners Cup 2026.

Έτσι στην κλήρωση για τον γύρο των «16» θα είναι στους ισχυρούς!