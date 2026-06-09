Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν ομολογεί το έγκλημα ο 65χρονος Ιταλός- Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα για τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, στον Λόγγο Αιγίου, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον σε ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει τίποτα και συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Ωστόσο οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μία μπλούζα του 65χρονου η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το πλύσιμο, πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πυροβολισμός και πάλη

Η σορός του 26χρονου βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η 54χρονη, εντοπίστηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε τόσο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Από τα παραπάνω οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η 54χρονη άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού. Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η 54χρονη και ο 26χρονος

Η 54χρονη δημιουργούσε χειροποίητα αντικείμενα από γυαλί και βιτρό. Για αρκετά χρόνια διατηρούσε το δικό της προσωπικό κατάστημα, όπου διέθετε προς πώληση τα έργα της όπως καθρέφτες, κορνίζες και διάφορα διακοσμητικά, σύμφωνα με το MEGA. Αν και το κατάστημα αυτό είχε κλείσει κατά τα τελευταία έτη, η 54χρονη συνέχιζε να δημιουργεί, ενώ επέλεγε συχνά να δωρίζει έργα της στην εκκλησία του χωριού.

Η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια σοβαρή απώλεια, καθώς πριν από περίπου 20 χρόνια, ενώ διέμενε στις Σποράδες με τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, εκείνος απεβίωσε από ανεύρυσμα. Μετά το συμβάν αυτό, η 54χρονη αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στον Λόγγο, τον τόπο καταγωγής της, προκειμένου να μεγαλώσει τον γιο της. Εκεί, πριν από περίπου 15 χρόνια, γνώρισε τον 65χρονο Ιταλό, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Ο 26χρονος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα διέμενε μόνιμα στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το Live News, ο 26χρονος δραστηριοποιούνταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με εξειδίκευση στην techno και την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Από το 2024 είχε ξεκινήσει μια σταθερή πορεία, συνθέτοντας δικά του κομμάτια και συνεργαζόμενος με μουσική εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εργαζόταν ως DJ σε γνωστά καταστήματα και κλαμπ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο εξωτερικό.