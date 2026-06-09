Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο- Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται
Μια νεαρή γυναίκα περίπου 20 ετών έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι, επί της οδού Αθηνάς 2.
Η γυναίκα παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας να εξετάζεται από τις αρχές.
Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό την Κυριακή 14 Ιουνίου
Σε «φρούριο» οι κόρες του Πούτιν- Βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για φόβους δολοφονίας
Λεμεσός: 54χρονος επιχειρηματίας εξαφανίστηκε με χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr