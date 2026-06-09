Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο- Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της

Μια νεαρή γυναίκα περίπου 20 ετών έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι, επί της οδού Αθηνάς 2.

Η γυναίκα παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας να εξετάζεται από τις αρχές.