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Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο- Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της

Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον...

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται

Μια νεαρή γυναίκα περίπου 20 ετών έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι, επί της οδού Αθηνάς 2.

Η γυναίκα παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας να εξετάζεται από τις αρχές.

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#tags Μοναστηράκι Απόπειρα Αυτοκτονίας
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