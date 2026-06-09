Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό την Κυριακή 14 Ιουνίου

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντωτού καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10:30 στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού, με αιτήματα την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού και την ανάληψη συγκεκριμένων κυβερνητικών μέτρων με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οδοντωτού αναφέρει τα εξής:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον οδοντωτό – Κυριακή 14 Ιουνίου, 10:30 στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού

Όλοι στη συγκέντρωση

- Να διαμαρτυρηθούμε για την αδιαφορία της κυβέρνησης που κρατά τον Οδοντωτό κλειστό για πάνω από τρείς μήνες.

- Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα με σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύντομη και ασφαλή επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της αδράνειας!