Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό την Κυριακή 14 Ιουνίου

Τι αναφέρει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντωτού
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντωτού καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10:30 στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού, με αιτήματα την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού και την ανάληψη συγκεκριμένων κυβερνητικών μέτρων με σαφές χρονοδιάγραμμα.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οδοντωτού αναφέρει τα εξής:
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον οδοντωτό – Κυριακή 14 Ιουνίου, 10:30 στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού
Όλοι στη συγκέντρωση
- Να διαμαρτυρηθούμε για την αδιαφορία της κυβέρνησης που κρατά τον Οδοντωτό κλειστό για πάνω από τρείς μήνες.
- Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα με σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύντομη και ασφαλή επαναλειτουργία του Οδοντωτού.
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