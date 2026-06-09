Σκανδιναβία και Βαλτική πιέζουν για ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Οι ηγέτες οκτώ χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής επανέλαβαν από το Ταλίν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και τη «μη αναστρέψιμη πορεία» της προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό.

Συκεκριμένα στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην εσθονική πρωτεύουσα, οι πρωθυπουργοί της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ισλανδίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ουκρανία τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαική Ένωση.

Στην κοινή τους δήλωση τόνισαν ότι η Ουκρανία συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια της συμμαχίας μέσω της πολεμικής της εμπειρίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και των βιομηχανικών της δυνατοτήτων, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Οι οκτώ ηγέτες χαιρέτισαν επίσης τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο νέος πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, υπέγραψε με τον πρόεδρο Ζελένσκι συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά ουκρανικής τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες καταγράφουν το τελευταίο διάστημα περισσότερα περιστατικά εισόδου και πτώσης drones κοντά στα σύνορά τους με τη Ρωσία.

Στη σύνοδο παρενέβη μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Γαλλίας για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν επιτυγχάνει τους στόχους της και επιχειρεί να αυξήσει τις πιέσεις προς τις γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, οι ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών χαιρέτισαν την πρόοδο της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και τάχθηκαν υπέρ της άμεσης έναρξης όλων των διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την ΕΕ εντός του Ιουνίου και Ιουλίου 2026.

Όπως σημείωσαν, η μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό παράγοντα ασφάλειας τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη.